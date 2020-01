Centraal Museum koopt bijzonder schilderij in New York

Het Centraal Museum heeft afgelopen woensdagavond in New York een meesterwerk van de Utrechtse schilder Dirck van Baburen aangekocht. Tijdens een veiling bij Sotheby’s werd het schilderij afgehamerd voor een bedrag van 1.040.000 dollar



Het schilderij met de titel Granida en Daifilo is volgens het Centraal Museum zowel wat de maker, als wat het onderwerp betreft een ‘must’ voor de collectie. Afgebeeld is de Utrechtse edelman Pieter van Hardenbroeck (1593-1658), die verliefd was op de non Agnes van Hanxelaer. Zij verliet in 1623 het klooster voor hem.

In hetzelfde jaar bestelde Pieter dit schilderij, ter herinnering aan hun prille liefde: waarbij zijn lief en hij zijn uitgebeeld als Granida, de Perzische prinses en Daifilo, een eenvoudige herder.

Schilder Dirck van Baburen, die met het idee kwam om hen zo uit te beelden, maakte met dit doek de vroegste adbeelding van het vanaf dat moment zo populaire thema. Pieter en Agnes trouwden in 1628. Uit het testament van Van Hardenbroeck blijkt dat het schilderij tot aan zijn dood in 1658 in zijn bezit bleef.

Trots

“Het Centraal Museum Utrecht heeft een gerenommeerde collectie schilderijen van de Utrechtse caravaggisten. Vorig jaar nog waren zij het onderwerp van de buitengewoon succesvolle tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa. Wij zijn er trots op dat we met deze aanwinst een schilderij aan onze collectie kunnen toevoegen dat in alle opzichten thuis hoort in Utrecht en dat een belangrijke aankoop is, niet alleen voor ons museum, maar ook voor de Collectie Nederland”, aldus artistiek directeur Bart Rutten.

Na de aankoop in 2019 van het Godenbanket van Joachim Wtewael is dit het tweede topstuk dat het museum binnen een jaar tijd heeft kunnen verwerven voor de collectie oude schilderkunst.