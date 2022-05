Centraal Museum krijgt ‘aanzienlijk’ bedrag om Utrechtse kunst te kopen

De John & Marine van Vlissingen Art Foundation schenkt de komende periode een ‘aanzienlijk’ bedrag aan het Centraal Museum. Het idee is dat er met dit geld kunst van Utrechtse makers gekocht wordt. Om welk bedrag het gaat is niet bekend.

Dit jaar wordt gevierd dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Voor de John & Marine van Vlissingen Art Foundation was dit de aanleiding om de komende vijf jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de aankoop van kunst uit Utrecht en van Utrechtse makers. Het fonds geeft daarmee volgens het museum een ‘bijzonder grote impuls’ aan de collectie.

De steenrijke Utrechtse ondernemer John Fentener Van Vlissingen is voorzitter van het fonds. Hij noemt het een ‘eer’ om met deze schenking iets terug te kunnen geven aan de stad. “Een stad die voor onze hele familie van grote betekenis is. Het Centraal Museum is de aangewezen plek om kunst met Utrechtse wortels te beheren en te verzamelen.”

Gezonde stad

Binnenkort worden een aantal nieuwe aanwinsten, die gekocht zijn met het geld dat geschonken is door het fonds, bekendgemaakt. Deze zullen te zien zijn tijdens de tentoonstelling De Gezonde Stad.

“De betekenis van dit cadeau is op meerdere fronten groot”, zegt artistiek directeur Bart Rutten. “We zien het als een enorme verrijking van onze collectie. Tegelijkertijd laat het ook zien dat het museum echt van de stad is en wordt ondersteund door de omgeving.”

Cadeau

Tot slot is ook wethouder Anke Klein opgetogen vanwege het ‘cadeau’ van de John & Marine van Vlissingen Art Foundation. “Dit initiatief onderstreept hoe belangrijk Utrechtse makers van vroeger en vandaag zijn. Het verbindt de kunst van het verleden met het heden en versterkt de positie van Utrecht als culturele stad in Nederland en in de wereld.”