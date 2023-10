Centraal Museum in Utrecht krijgt nieuwe formule nu verbouwing bijna is afgerond

De verbouwing van de zogenoemde 1920-vleugel van het Centraal Museum in Utrecht is bijna afgerond. Hierdoor is er straks een nieuwe opstelling van de collectie en ook is de wijze waarop alle werken worden gepresenteerd aangepast. Op 16 december wordt de ‘opening’ gevierd. Iedereen kan het museum die dag gratis bezoeken.



De 1920-vleugel bevindt zich aan de zijde van het Nicolaaskerkhof en is ruim honderd jaar oud. Dit deel van het museum is vanaf maart 2022 onder handen genomen, zodat het gebouw voldoet aan de ‘eisen van de toekomst’. Het pand is onder meer beter geïsoleerd.

Tijdens de werkzaamheden was de vleugel gesloten voor publiek, maar daar gaat vanaf 16 december verandering in komen. Op die dag wordt namelijk de opening van de nieuwe vaste collectieopstelling gevierd. “De vernieuwde presentatie bevat een veelzijdige verzameling kunst en objecten van makers uit het verleden en het heden. In meer dan 400 objecten komen alle deelcollecties aan bod: oude, moderne en hedendaagse kunst, mode, design en stadsgeschiedenis”, laat het museum weten.

Presentatie

Ook worden de kunstwerken nu op een andere manier gepresenteerd. Zo is er een vast parcours met een begin en eind. Ook is de collectie, in de basis, chronologisch. “De zalen zijn thematisch georganiseerd. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere ‘Museum als ideaal’, ‘Smaken verschillen’ en ‘Aandacht voor de wereld’. Mode krijgt een eigen themazaal, net als Gerrit Rietveld, van wie het Centraal Museum de grootste collectie ter wereld heeft.”

In het Centraal Museum zijn straks werken te zien van bekende kunstenaars als Vincent van Gogh, Marlene Dumas, Gerrit Rietveld, Iris van Herpen en Abraham Bloemaert, maar ook zijn er recentere werken te aanschouwen. “Op zaterdag 16 oktober vieren we de opening van Collectie Centraal voor publiek. Bezoekers kunnen de gehele dag gratis naar het museum.”