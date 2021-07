Centraal Museum krijgt ruim half miljoen euro voor ontwikkeling digitale toepassingen

Het Centraal Museum in Utrecht heeft een subsidie van bijna 540.000 euro ontvangen van Fonds 21 EXTRA. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om onderzoek te doen naar en het ontwikkelen van digitale toepassingen. Hierdoor moet de bezoekerservaring van het museum toenemen, waardoor een museumbezoek onder andere aantrekkelijk blijft voor jongeren.



Het Centraal Museum start dit najaar met het project. Dit wordt in samenwerking met Trive en Tap-art gedaan, twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen en bouwen van digitale toepassingen. De resultaten uit het onderzoek worden volgens het museum tussentijds over de gehele sector gedeeld en er wordt ook een publicatie aan gewijd.

“We zijn ontzettend dankbaar voor de bijdrage van Fonds 21 EXTRA”, zegt artistiek directeur Bart Rutten. “Het geeft de museale sector kans om antwoorden te zoeken en te geven op immens actuele vraagstukken. Het Centraal Museum fungeert hierin graag als voortrekker.”

Jongeren

Het Utrechtse museum wil met de nieuwe toepassingen vooral inspelen op jongeren. “Je ziet dat deze groepen een bezoek aan het museum op een eigentijdse en vaak interactieve manier willen beleven. Wat ons betreft is deze zoektocht naar nieuwe digitale mogelijkheden dan ook een onontbeerlijke stap in de evolutie van musea. Willen we als musea relevant blijven, dan is het van belang om bestaand publiek nog beter op maat te bedienen op een manier die zij mogen verwachten van een museum in de 21ste eeuw”, aldus Rutten.

Fonds 21 heeft jaarlijks een donatiebudget van tien miljoen euro waarmee projecten op het gebied van Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie worden gesteund. Onder de naam Fonds 21 EXTRA maakt het fonds 15 miljoen euro extra vrij voor initiatieven die buiten de kaders van het reguliere beleid vallen.