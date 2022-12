Centraal Museum, nijntje museum en Rietveld Schröderhuis zijn in 2023 gratis voor U-pashouders

Mensen met een U-pas kunnen in 2023 gratis naar het Centraal Museum, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis. Eerder konden U-pashouders al met korting naar binnen, maar in 2023 hoeven ze dus niet te betalen.

Ook in de weekenden en vakanties kunnen mensen met een U-pas gratis de musea in. Dat was voorheen niet het geval. Door alle dagen gratis entree voor U-pashouders, hoopt het museum toegankelijker te worden voor Utrechters met een lager inkomen.

Marco Grob, zakelijk directeur Centraal Museum: “We vinden het belangrijk dat alle Utrechters onze musea kunnen bezoeken om te genieten van de veelzijdige kunstcollectie, van nijntje en haar vriendjes en van het prachtige Rietveld Schröderhuis.”

Mensen met een laag inkomen uit de gemeente Utrecht, en verschillende omliggende gemeenten, kunnen een U-pas aanvragen. Dat is gratis. Met de U-pas kunnen ze met het gezin sportieve en culturele activiteiten doen.