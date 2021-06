Centraal Museum stelt Rietveld Schröderhuis beschikbaar voor ‘thuiswerkers’

Voor de mensen die altijd al eens op een bijzondere plekken hebben willen werken heeft het Centraal Museum in Utrecht nu iets bedacht. Op maandag 21 juni wordt het Rietveld Schröderhuis namelijk beschikbaar gesteld voor ‘thuiswerkers’.

Rietveld is op 24 juni 1888 geboren en dat viert het Centraal Museum sinds 2017 rondom de geboortedag van de Utrechtse kunstenaar. Dit jaar wordt dat onder meer gedaan door mensen de mogelijkheid te bieden een dagje in het beroemde Rietveld Schröderhuis te werken.

Veel mensen werken sinds de eerste coronamaatregelen van vorig jaar al thuis. Omdat deze mensen ook weleens van omgeving willen wisselen, zo redeneert het museum, wordt het Rietveld Schröderhuis tijdelijk opengesteld voor thuiswerkers.

Voetsporen

De Utrechtse kunstenaar en Truus Schröder hebben zelf ook jarenlang op de benedenverdieping van het huis gewerkt. “Met deze winactie kan men in de voetsporen van Rietveld en Schröder treden en geïnspireerd thuiswerken in het architectonische hoogtepunt van De Stijl”, is te lezen in een persbericht van het Centraal Museum.

Het huis beschikt over wifi en voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd. Deelnemers kunnen zich tot en met zondag 13 juni aanmelden. Zij moeten aangeven wat voor werk of studie ze doen en waarom zij graag kans op de werkplek willen maken. Er zijn in totaal vier plekken beschikbaar.