Centraal Museum Utrecht koopt samen met andere musea feministisch kunstwerk

Het Centraal Museum heeft samen met drie andere Nederlandse musea de installatie Guess Who’s Coming to Dinner Too? van de Nederlandse kunstenaar Patricia Kaersenhout gekocht. Het kunstwerk bestaat uit vier delen, die ieder in een museum worden tentoongesteld.

De andere drie musea zijn het Haarlemse Frans Hals Museum, Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Met steun van Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds hebben de musea de installatie aangekocht.

Guess Who’s Coming to Dinner Too? bestaat uit vier grote tafels in de vorm van een driehoek. Aan deze tafels is plaats voor zestig vrouwen. Alle vrouwen aan de tafels representeren onderbelichte verhalen uit de wereldgeschiedenis.

Legendes

“De vrouwen komen van over de hele wereld en uit verschillende tijdperken”, laat het Centraal Museum weten. “Zij hebben gemeen dat hun verhalen geen deel uitmaken van de ‘officiële’ geschiedenis, maar veelal overgedragen zijn via legendes, mythologieën, en mondelinge overlevering.”

Patricia Kaersenhout: “Het werk dat ik maak is nooit ter meerdere eer en glorie van mijzelf. Ik zie mijzelf als een dienend medium, waarmee ik bedoel dat ik het belangrijk vind om geschiedenissen die weggevaagd zijn door middel van kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.”

Borduren

Glaswerk en geborduurd tafellinnen moeten de zestig vrouwen symboliseren. Voor het borduren van de namen op het linnen, roepen de musea de lokale gemeenschap op. Zo borduren de deelnemers samen aan een versie van de installatie.

Alle vier de musea nemen een deel van de tafel op in hun collectie. Ze worden dan zelfstandig tentoongesteld. De vier deelversies kunnen ook tot een grotere tafel in elkaar worden geschoven.