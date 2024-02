Central Studios in Utrecht wordt nachtclub Kabul à gogo

Central Studios in Utrecht wordt op dit moment omgebouwd tot culturele club Kabul à gogo. Het is een initiatief van Omar Waseq, onder meer bekend van het vroegere Filmcafé en het huidige Teatro. Kabul à gogo moet over een paar maanden de deuren openen.

Evenementenhal Central Studios in Wisselspoor was lang beoogd als locatie voor de Machinerie. Dit had de nieuwste plek voor film- en beeldcultuur moeten worden, maar de stekker werd uit het project getrokken.

De sluiting van de evenementenlocatie stond echter wel al op de agenda. Toen klopte Omar Waseq aan de bij de eigenaar van de hal, hij had nog wel een idee op de plank liggen en was op zoek naar een locatie. Dat was het begin van Kabul à gogo.

De afgelopen maanden was al duidelijk dat er gewerkt wordt aan een nieuwe invulling, maar nu mag het nieuws ook naar buiten. De nachtclub gaat op 12 april open. “Ja daar zijn we heel blij mee”, vertelt Waseq. “We zijn al bijna een jaar bezig met de voorbereidingen en sinds begin dit jaar aan het verbouwen.”

Kabul à gogo wordt voornamelijk een nachtclub, maar er is ook eten verkrijgbaar. Het moet een soort permanent foodtruckfestival worden, waar tussen 17.00 en 23.00 elke dag gegeten kan worden. De plek is dus zeven dagen in de week open.

Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en -nacht, en zondag overdag zal er geprogrammeerd worden. Er komen ook vier kleinere ruimtes, een soort vides: “Die krijgen de sfeer van een keuken op een huisfeestje, want daar eindigen mensen ook vaak gezamenlijk in de keuken. Maar hier kan dan wel vanuit de ‘keukens’ naar de dansvloer gelopen worden.”

De capaciteit van het gebouw is groot, er kunnen duizenden mensen in. Voorlopig zullen er maximaal 2.000 mensen in de grote zaal gaan. De plek heeft een 24-uursvergunning en wil ook lang en uitgebreid gaan programmeren. De focus ligt op elektronische muziek met onder meer techno, maar er komt ook nadrukkelijk non-dance als theater en optredens. “We willen onder meer de zondag echt op de kaart gaan zetten in Utrecht, door overdag te programmeren tot een uurtje of 23.00 in de avond. Dat gebeurt in andere steden ook al, en willen we naar Utrecht brengen.”

Kabul

Met de naam Kabul à gogo grijpt Waseq onder meer terug op zijn familiegeschiedenis. Hij is zelf geboren in Kabul. “Door de oorlog aldaar hebben we moeten onderduiken en vluchten, en zijn we na meerdere landen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Tegenwoordig wordt Kabul geassocieerd met onderdrukking, maar de verhalen van mijn ouders over de situatie in de jaren 60 zijn juist heel positief. Toen was er veel vrijheid, kwamen er heel veel hippies en was Kabul eigenlijk wat Bali nu is voor veel mensen.” Het gevoel van de herinneringen van zijn ouders wil hij graag laten terugkeren in de club.

Waseq wil graag benadrukken dat hij blij is met de samenwerking van de eigenaar van het gebouw. “Ik heb hem ooit gewoon een persoonlijk berichtje gestuurd en hij vond het idee gelijk mooi. Maar ook de gemeente heeft echt goed geholpen met advies om het hele proces te doorlopen.”

Kabul à gogo moet op 12 april opengaan. Er staat dan meteen een feest op de planning dat 56 uur non stop doorgaat. Tickets zijn nog niet te koop, maar liefhebbers kunnen zich wel al registeren.