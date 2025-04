Christelijke gemeenschap De Rank opent nieuw kerkgebouw in Utrecht 

Na jaren van zoeken heeft Baptistengemeente De Rank een eigen kerkgebouw gevonden. De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 12 april en markeert een nieuw hoofdstuk voor de gemeenschap. Het gebouw, gelegen aan de rand van begraafplaats Daelwijck in Overvecht, biedt ruimte voor de ruim 400 leden.

Als baptistengemeente werd De Rank in 1959 opgericht. Vier jaar later kwam er een eigen gebouw aan de Daelwijcklaan in de Utrechtse wijk Zuilen. Toen het ledenaantal groeide, werd die plek te klein. De afgelopen jaren moest de gemeenschap uitwijken naar gehuurde locaties.

“Al die tijd is er verlangen gebleven naar een eigen plek”, zegt lid Jiska Riphagen. “Diverse panden en plekken zijn onderzocht in de loop der jaren, maar steeds was de conclusie dat er te weinig plek was of dat de gemeenschap de kosten voor dit pand niet kon dragen.” Met de komst van het nieuwe gebouw is die zoektocht ten einde.

Tot voor kort moest de gemeenschap wekelijks een gymzaal ombouwen tot kerkzaal. “Dat we nu een vaste plek hebben, is heel fijn”, lacht Jiska. In de zomer van 2023 kwam het voormalige uitvaartcentrum Daelwijck in beeld als geschikte locatie. “Het pand ligt aan de rand van begraafplaats Daelwijck, een bijna klassieke plek voor een kerk én de naam verwijst terug naar de allereerste plek waar we ooit thuis waren”, vervolgt ze.

Tekst loopt door onder de foto

Een bakkie koffie

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het pand omgetoverd tot kerkgebouw. “De kamers waar mensen konden condoleren, zijn eruit gesloopt.” Op deze manier blijft er een grote ruimte over, waar de leden samen kunnen komen.

Aan de activiteiten van de gemeente verandert niets, maar er zijn wel nieuwe plannen. “Op den duur hopen we iets voor de omgeving te kunnen betekenen”, zegt Jiska. “Dat we een plek zijn in Overvecht waar mensen binnen kunnen lopen voor een bakkie koffie.”

Daarnaast denkt de gemeenschap na over hoe ze voor de begraafplaats een plek kunnen zijn. “Misschien kunnen mensen die een binding hebben met de begraafplaats in de toekomst een kaarsje komen aansteken bij ons.”

Baptistengemeente

Baptistengemeente De Rank is een eigentijdse kerk in de stad Utrecht. Net als andere christenen belijden Baptisten dat Jezus Christus de zoon van god is en dat hij door god werd gezonden om de mensheid te redden. Toch onderscheidt een Baptistengemeente zich op een belangrijk punt: “Besluiten worden gezamenlijk genomen”, zo valt te lezen op de website van De Rank.

Wat maakt een kerk eigentijds? Volgens Jiska draait het om het gebruik van moderne vormen om het geloof te beleven. Denk daarbij aan eigentijdse muziek, een informele sfeer of het gebruik van technologie. “Bij ons speelt op zondag een band in plaats van een orgel”, vertelt Jiska. “Daarnaast zijn er verschillende jeugdgroepen die samen op weekend gaan.”

De Rank is een kerk voor alle generaties. “Van kleine kinderen tot ouderen, iedereen is welkom en vindt hier een plek”, benadrukt ze.