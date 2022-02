Club WAS. lanceert Orbit Festival op Fort bij Vechten

De Utrechtse club WAS. maakte zojuist bekend het nieuwe Orbit Festival te lanceren op 30 juli op Fort bij Vechten. Alle seinen lijken dit jaar op groen te staan voor een echte festivalzomer – na twee jaar bijna geen grote evenementen.

Fort bij Vechten is het op een na grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en bestaat uit vele forten en bunkers gecombineerd in een groen landschap. De locatie behoort sinds 2021 tot de UNESCO Werelderfgoedlijst en is de thuisbasis van het nieuwe house georiënteerde muziekfestival.

Het festival kan ook wel worden gezien als een verlengstuk van club WAS., dat in de Werkspoorkathedraal zit. In tegenstelling tot in de club, is de festivallocatie niet beperkt tot vaste ruimtes. Met vijf verschillende, intieme stages, kunnen alle vaste partners van WAS. worden samengebracht en is er naast deze muzikale programmering, ook extra ruimte voor kunst- en lichtinstallaties.

Samenwerking

Orbit Festival wordt niet alleen neergezet door het Utrechtse club WAS. Er wordt onder meer samengewerkt met het eveneens uit Utrecht afkomstige United Identities, een platform dat zich inzet om iedereen met een liefde voor muziek met elkaar te verbinden en lokale, diverse artiesten een podium te geven. Het online radiostation StrandedFM, gevestigd aan het Paardenveld, werkt ook mee aan het festival.

Verder werken ook IsBurning (organisator van LGBTQIA+ evenementen), Prisma (dat zich inzet voor biculturele LGBTQI+ waaronder ook vluchtelingen en mensen met allerlei diverse religieuze overtuigingen), Uncloud (concept, dat niet alleen een platform biedt voor jonge en opkomende artiesten, maar ook een focus legt op innovatieve kunstinstallaties) mee aan het nieuwe concept.

