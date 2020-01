COC Midden-Nederland viert 70ste verjaardag in Utrechtse Nicolaïkerk

De 70ste verjaardag van COC Midden-Nederland werd zaterdag gevierd in de Utrechtse Nicolaïkerk. Burgemeester Jan van Zanen gaf een toespraak aan de ruim 300 gasten en ook werd er een tentoonstelling geopend in het Centraal Museum.

COC Midden-Nederland zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van de lhbti’ers in de regio Utrecht. In de stad is het COC onder andere bekend van de Walk of Love. Van Zanen sprak zijn felicitaties uit aan de jarige organisatie. “Als burgemeester van Utrecht ben ik blij met zo’n actieve club in een stad waar we eerst kijken naar wie je bent. En ongeacht wat je bent, in Utrecht hoor je er gewoon bij.”

Het was zaterdag ook de laatste dag dat Utrechter Simon Timmermans voorzitter was van COC Midden-Nederland. Timermans zei trots te zijn op de ontwikkeling van het COC, maar riep ook op waakzaam te blijven. Hij vroeg om een applaus voor alle mensen die de afgelopen 70 jaar hun bijdrage hebben geleverd aan de emancipatie en acceptatie van lhbti’ers. “Dank voor de steun, dank voor liefde, laten we samen zorgen voor nog meer kleur in deze wereld”

Centraal Museum

Op de verjaardag van COC Midden-Nederland opent het Centraal Museum de tentoonstelling Andere geschiedenis volgens Dirkje Kuik en Philipp Gufler. Kuik (1929-2008) was een Utrechtse kunstenaar die is geboren als man, maar op een gegeven moment besloot om als vrouw door het leven te gaan.

Gufler doet onderzoek naar genderidentiteit en historische personages en presenteert dit door middel van onder andere video’s, performances, kunstenaarsboeken en zeefdrukken. De tentoonstelling is tot 3 mei te zien.

Regenboogpluim

Traditioneel wordt tijdens de verjaardag van COC Midden-Nederland de Regenboogpluim uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar het dichterscollectief Uitgesproken Queer. Het collectief geeft een podium aan lhbtqi+ artiesten en woordkunstenaars.

In het verleden is deze prijs ook naar de organisatie van de Utrecht Canal Pride gegaan.