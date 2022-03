Comedy Festival in Utrecht start posteractie voor Oekraïne

Bezoekers van het Utrecht International Comedy Festival (UICF) kunnen een poster met daarop een portret en citaat van de Oekraïense president kopen. Volodymyr Zelensky was in het verleden ook komiek en met de actie wordt geld opgehaald voor Giro555.

Het UICF begon op 23 februari en duurt tot en met 5 maart. Het evenement wordt georganiseerd in TivoliVredenburg. Om de mensen in Oekraïne te steunen is de posteractie – waarbij het ook de bedoeling is dat mensen hem zelf inkleuren – in het leven geroepen. Volgens Jeroen Pater, creatief leider van het festival, was de keuzen om Zelensky af te beelden snel gemaakt.

Tekst gaat verder onder poster

“Veel mensen weten niet dat hij bekend is geworden als comedian. Voor zijn verkiezing had hij nooit in de politiek gezeten. Maar zelfs nu, als hij een ernstige speech geeft in oorlogstijd, zie ik de komiek nog. Iemand die probeert echt te zijn en mensen direct aan te spreken. Dat schept een band die persoonlijk voelt. Daarom gaan acts op het festival elk hun eigen versie van de poster maken.”

Toepasselijk

Kunstenaar Sasja Bork tekende een zwart-wit portret en voegde daar een uitspraak van de Oekraïense president aan toe. “I try not to play a role. I feel good being myself and saying what I think”, is te lezen op de poster. Daaronder staat ook nog de tekst ‘Stand with Ukraine’.

“Toepasselijker kan het niet” zegt Pater over de eerste zin op de poster. “Dit is het ideaal van elke stand-up comedian. Een beter motto zou het festival niet kunnen hebben.”