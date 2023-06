Commissie kritisch over nieuwe plannen ’t Hoogt in Utrecht; dit jaar nog wel subsidie

’t Hoogt wil twee nieuwe filmzalen en horeca in een eigen loods laten bouwen in Utrecht. Het filmtheater is op zoek naar een nieuw onderkomen sinds de beoogde locatie de Machinerie niet doorgaat. Een externe commissie ingeschakeld door de gemeente Utrecht is echter kritisch op de plannen. Dit jaar krijgt ’t Hoogt nog subsidie maar er moet snel een beter plan komen.

Hoe zit het ook alweer met ’t Hoogt? Het filmtheater zat meer dan 45 jaar in de binnenstad van Utrecht maar vertrok daar in 2018. In de zoektocht naar een nieuwe locatie hebben verschillende opties de revue gepasseerd, er waren nieuwbouwplannen zoals de Bieb++ en de Kade en ook de herontwikkeling van City was een mogelijkheid. Al deze opties gingen niet door. Toen was daar de Machinerie.

In het pand dat we kennen als Central Studios aan de Gietijzerstraat zou de Machinerie openen, met filmzalen, werkplekken, studio’s, evenement- en expositieruimtes en horeca. De nieuwe hotspot moest een levendige uitgaansplek voor omwonenden, de stad en de regio worden, met ‘nationale aantrekkingskracht’. Partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok wilden zich er huisvesten. Maar het project werd te duur en vorig jaar werd de stekker eruit getrokken.

Ondertussen zat ’t Hoogt al sinds 2018 zonder vaste plek. Omdat de subsidie van de gemeente, zo’n 450.000 euro per jaar, ook gebaseerd was op de plannen voor de Machinerie moest er na het mislukken een nieuw plan komen. Dat plan ligt er nu. Een externe commissie heeft dit beoordeeld en is kritisch.

Wat is het plan?

Het nieuwe Hoogt werkt sinds begin dit jaar vanuit De Havenloods, in het Werkspoorkwartier aan de Nijverheidseweg. Het plan is om twee nieuwe filmzalen en horeca te bouwen. Ook moet er buitenruimte zijn voor zowel openluchtvertoningen als exposities en installaties. Er wordt ingezet op nieuw talent, kleinschalige films van beginnende makers, samenwerkingen, nieuwe concepten, gesprekken met makers en publiek en filmeducatie. Als mogelijke locaties wordt nu gekeken naar Beton-T of bij de Nijverheid. Eind 2023 moet dit allemaal gerealiseerd zijn.

’t Hoogt is onderdeel van de cultuurperiode 2021-2024 en daarom moest de gemeente kijken of de subsidie tot en met 2024 gewoon door kon lopen met de gewijzigde plannen. Het gaat dan om subsidie voor kwartaal 3 en 4 van dit jaar en het geld voor 2024. De commissie die het nieuwe plan getoetst heeft schrijft onder meer:

“De commissie ziet de zakelijke kwaliteit als instabiel en het dekkingsplan als risicovol. Ze spreekt zich er kritisch over uit dat de organisatie in deze fase niet voor een meer realistische en bij de omstandigheden passende begroting en programmaomvang heeft gekozen. De plannen met betrekking tot de filmloods en de beoogde locaties zijn volgens de commissie in zakelijk en financieel opzicht vooralsnog onvoldoende haalbaar en laten zowel op de kortere als langere termijn grote onzekerheden zien.” Ook noemt de commissie het onrealistisch dat er in de loop van dit jaar al een filmloods gebouwd moet zijn, terwijl er nog niet eens genoeg geld is.

De commissie is wel lovend over het plan voor filmaanbod voor studenten van het mbo en hbo en het educatieprogramma. “Ze ziet de deskundigheid van Het nieuwe Hoogt op het gebied van filmeducatie als uniek. De organisatie zet zich proactief in voor mediawijsheid, filmgeletterdheid en digitale vaardigheden en het geven van betekenis aan de beelden die jongeren omringen.”

Conclusie

Al met al concludeert de commissie twijfels te hebben over de haalbaarheid van de plannen. Daarom wordt voorgesteld dat ’t Hoogt dit jaar (kwartaal 3 en 4) nog subsidie krijgt, maar dat de instelling in oktober met een beter plan moet komen voordat er een beslissing wordt gemaakt over de subsidie van volgend jaar.

Ook moet er een plan komen als ‘t Hoogt toch geen nieuwe locatie wil laten bouwen. De gemeente Utrecht neemt deze conclusie over, maar keert wel ruim 62.000 euro minder geld uit dit jaar. “Dit omdat op basis van de geleverde stukken het onvoldoende realistisch is dat alle activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend plaats zullen vinden in 2023.”