Commissie Welstand en Monumenten voorlopig positief over kunstwerk op Rijksmonument Post Neude

Een grote meerderheid van de Commissie Welstand en Monumenten heeft voorlopig goedkeuring gegeven voor het bijzondere kunstwerk dat boven de ingang van de centrale bibliotheek moet komen. Wel moeten de technische aspecten verder uitgewerkt worden.

Het kunstwerk dat aan de gevel van de bibliotheek aan de Neude in Utrecht moet komen werd afgelopen vrijdag aan het publiek gepresenteerd. Omdat het werk van Maarten Baas aan de buitenkant van het Rijksmonument moet komen, is er een vergunning nodig en is ook de Commissie Welstand en Monumenten betrokken.

De Kunstcommissie van de bibliotheek had van te voren al ingeschat dat het kunstwerk met de titel Intellectual Heritage voor discussie zou zorgen. Op het vorige artikel op DUIC kwamen dan ook tientallen reacties binnen. Kunstenaar Baas had ook van de bibliotheek de opdracht gekregen om een opvallend werk te maken.

Monumentale waarde

Het kunstwerk werd dinsdagochtend besproken door de Commissie Welstand en Monumenten. Bijna alle leden gaven goedkeuring onder voorbehoud aan het ontwerp. Daarbij moet wel gezegd worden dat de commissie niet kijkt naar de inhoud van het kunstwerk. Maar vooral naar de betekenis voor het Rijksmonument. Een vraag die onder meer beantwoord moest worden: Heeft het kunstwerk nadelige gevolgen voor de monumentale waarde van het gebouw?

OK ik heb het voorgestelde kunstwerk entree bibliotheek Neude van Maarten Baas even in perspectief gezet.

Toch heel anders met boom ervoor etc. dan tegen de egaalgrijze achtergrond die je ziet op https://t.co/42OsgCQNGf pic.twitter.com/dH9WueUdnk — Arjan den Boer (@arjandenboer) April 24, 2020

De meeste leden menen dat het gebouw dit kunstwerk kan hebben. Zo werd er onder andere besproken dat er al veel kunsttoepassingen zijn in het gebouw – kunstwerken die kenmerkend zijn voor de tijd waarin ze gemaakt zijn. Nieuwe kunstwerken die nu op en in het gebouw geplaatst worden, kunnen weer kenmerkend zijn voor deze tijd. Daarbij werd ook gezegd dat het belangrijk is dat het kunstwerk weer van het gebouw af te halen is, mocht dat over jaren weer de behoefte zijn.

Onder voorbehoud

De toevoeging ‘onder voorbehoud’ in het oordeel van de leden heeft vooral betrekking op de technische uitwerking van de constructie en de diverse onderdelen. Daar willen ze nog wel meer duidelijkheid over hebben voordat ze definitief een positief oordeel vellen. De manier waarop het kunstwerk gemaakt, geplaatst en bevestigd wordt, maakt uiteindelijk hoe het bij het gebouw past.

Overigens keurde het enige burgerlid van de Commissie Welstand en Monumenten het kunstwerk af. Volgens haar leidde het kunstwerk te veel af van het Rijksmonument.

Maarten Baas gaat nu verder met de uitwerking van zijn kunstwerk. Nadat de Commissie Welstand en Monumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed advies hebben uitgebracht, zal de gemeente besluiten over de vergunning. Dan mogen belanghebbenden ook zienswijzen indienen. In augustus moet het werk er hangen.