Mogelijk toch een Bevrijdingsfestival in de stad? Utrechters starten crowdfunding

Voor het eerst in 30 jaar gaat het Bevrijdingsfestival Utrecht op 5 mei niet, zo liet de organisatie weten. Er is te weinig geld om het evenement verantwoord te organiseren. Enkele bevrijdingsfestivalliefhebbers laat het er niet bij zitten en zijn een crowdfunding gestart om 52.000 euro op te halen. Zij willen er voor zorgen dat het festival in Park Transwijk gewoon doorgaat.

“Verbinding, saamhorigheid en vrijheid. Dát is Bevrijdingsfestival Utrecht”, schrijven Mandy en Suzanne, de initiatiefnemers van de crowdfunding. Zo noemen ze zichzelf trouwe bezoekers en liefhebbers van het festival.

Volgens de Utrechters is het “een plek die voor iedereen uit onze prachtige stad toegankelijk is”. Ook omschrijven ze het als “een evenement waarbij diversiteit en samenzijn méér aanwezig zijn dan op welk festival dan ook”.

‘Juist nu’

Tot nu toe is er ruim 3.000 euro opgehaald met ruim 150 donaties. Op de crowdfundingspagina zijn enthousiaste reacties te lezen van donateurs. Zo zegt Rein: “Voor iets wat we nooit mogen vergeten”. Tjeerd zegt dat zijn kinderen het vorig jaar geweldig vonden. Ook hij hoopt dat het doorgaat.

“Ik vind het belangrijk dat er gefeest wordt om de vrijheid te vieren”, schrijft donateur Dorine. “Juist nu er oorlog is in Europa moeten we stilstaan bij onze vrijheid.”

Zwaar weer

Vorige week werd al bekend dat het festival financieel in zwaar weer verkeert. Daarom vroeg de organisatie om steun bij de gemeente en provincie Utrecht. Beide overheden werd gevraagd om 50.000 euro bij te dragen.

Volgens festivaldirecteur Manja Kerstholt waren zowel de provincie als de gemeente bereid om dat te doen. Dat blijkt nu dus onvoldoende te zijn. Volgens de directeur blijft het risico te groot, vooral als het slecht weer is op 5 mei en daarmee de horeca-inkomsten achterblijven.