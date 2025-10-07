Crowdfunding boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ over de helft; actie loopt nog enkele weken

De crowdfundingcampagne voor het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ is ruim over de helft. In iets meer dan twee weken tijd hebben zo’n 270 donateurs via de crowdfundingsactie een bijdrage geleverd door het boek vooruit te bestellen. Daarmee is inmiddels meer dan 12.000 euro opgehaald van het streefbedrag van 24.000 euro.

Het boek wordt geschreven door Utrechtkenner Gerard Aaftink en verschijnt in samenwerking met DUIC. Volgens Aaftink is de geschiedenis van het gebied Catharijne onderbelicht gebleven, terwijl veel Utrecht-boeken zich vooral op de oude binnenstad richten. Als geboren en getogen Utrechter besloot hij daarom dit specifieke stadsdeel centraal te stellen.

Van buitengebied naar stadscentrum

Catharijne – het gebied tussen Vredenburg, de Oudegracht, Wijk C, Hoog Catharijne, het Beurskwartier, de Jaarbeurs en Lombok – ontwikkelde zich volgens Aaftink in rap tempo van buitenwijk tot modern stadshart. In het boek beschrijft hij deze ontwikkeling aan de hand van zogeheten kanteljaren: momenten waarop het gebied een cruciale wending doormaakte.

Zo komt onder meer het Rampjaar 1672 aan bod, waarin de gevolgen van de Reformatie zichtbaar werden. De ooit bloeiende katholieke voorstad verloor toen zijn economische betekenis. Maar ook de moderne veranderingen in het gebied krijgen volop aandacht. Het verhaal wordt verteld op 228 pagina’s met veel – tot dusver – onbekende afbeeldingen.

Laatste weken van de actie

De crowdfunding loopt nog tot eind oktober. Donateurs kunnen een vrij bedrag kiezen, en vanaf 15 euro krijgen zij een beloning zoals een set ansichtkaarten met afbeeldingen uit het boek. Wie 60 euro of meer doneert, krijgt een gesigneerd exemplaar van ‘Catharijne op een kantelpunt’, inclusief rondleiding langs bekende én verborgen plekken in het gebied.