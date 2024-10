Crowdfunding fotoboek Zicht op de Domtoren een succes; voorverkoop gaat door

De crowdfunding voor het grote fotoboek Zicht op de Domtoren is een succes. Het eerste streefbedrag is opgehaald. Ondertussen gaat de voorverkoop door. Het boek met bijna 150 pagina’s is een bundeling van foto’s van aanzichten op de Domtoren, aangevuld met uitzichten, foto’s van de restauratie en historische duiding. Het boek wordt uitgegeven door DUIC.

Na ruim vijf jaar verscholen te zijn geweest achter een geraamte van steigerpijpen is de Domtoren van Utrecht weer te zien. De ingrijpende restauratie zit er bijna op. Het icoon van de stad straalt weer en is volop vanaf straten en pleinen te bewonderen.

Het fotoboek Zicht op de Domtoren bevat bijna 150 pagina’s met tientallen aanzichten op de Domtoren. De foto’s zijn gemaakt vanuit andere bekende gebouwen, maar ook vanuit de slaapkamers, keuken en woonkamers van gewone Utrechters.

Om het boek compleet te maken is ook het fraaie uitzicht vanaf de Domtoren volledig 360 graden vastgelegd en zijn er beelden te vinden van de restauratie. Dit alles wordt aangevuld met een uitgebreide inleiding door de historische vereniging Oud-Utrecht. Het boek is een must voor iedere Utrechter.

Om het boek daadwerkelijk gedrukt te krijgen startte uitgever DUIC een crowdfunding met voorverkoop, het streefbedrag is inmiddels gehaald. Wil jij alsnog verzekerd zijn van een exemplaar, bestel er dan een via Voordekunst.