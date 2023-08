Culinair recensent Volkskrant bezoekt De Watertoren in Utrecht; ‘Het gevoel dat je tot het einde van de wereld kunt kijken’

Hiske Versprille, culinair recensent bij de Volkskrant, heeft in de serie ‘Eten met uitzicht’ een bezoek gebracht aan restaurant De Watertoren in Utrecht. “Het grote voordeel van zo’n stad met vrijwel louter laagbouw is dat je niet zo heel ver de hoogte in hoeft om je boven alles verheven te voelen.”

In de rubriek van de Volkskrant bezoekt Versprille horecazaken op allerlei verschillende plekken en schrijft zij niet alleen over het eten, maar ook over het uitzicht. Utrecht noemt ze een stad die ‘niet bepaald bekendstaat om z’n Manhattan-achtige giraffenbouw’.

“Natuurlijk is er de Dom, inmiddels al zes jaar voor renovatie omsteigerd als een kerstboompiek in bubbeltjesplastic. Met 112 meter is dat veruit het hoogste gebouw van Utrecht en ook de hoogste kerktoren van het land, maar vergeleken met andere Nederlandse wolkenkrabbers staat hij niet eens in de top-25.”

Einde van de wereld

Het voordeel van een stad met relatief veel laagbouw is volgens Versprille dat je niet ver de hoogte in hoeft om je ‘boven alles verheven te voelen’. De watertoren op Rotsoord waar het gelijknamige restaurant is te vinden is ‘maar’ 37 meter hoog. “Maar’, zo schrijft de recensent, “eenmaal boven heb je het gevoel dat je tot het einde van de wereld kunt kijken.”

Tot slot zou de bedrijfsleider van De Watertoren tegen Versprille hebben gezegd dat ze het als uitdaging zien om de bijzondere locatie te overtreffen met de gerechten. “Veruit de meeste mensen komen voor het uitzicht, maar ze komen terug voor het eten en de wijn.”