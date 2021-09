Cultuurwethouders vier grote steden, waaronder Utrecht: steun ook na 1 oktober cultuursector

De culturele sector moet ook na 1 oktober steun uit het Rijk krijgen, schrijven de cultuurwethouders van de vier grote steden. De Utrechtse wethouder Anke Klein is een van hen. Zonder steun moeten sommige musea en poppodia mogelijk de deuren definitief sluiten, waarschuwen de wethouders in de Volkskrant.

Velen wachten er al maandenlang op: die eerste stap in de zaal, de lichten die doven voor het optreden of het eerste rondje op het festivalterrein. Deze zomer zou het zover zijn, maar al snel werden de beloftes ingetrokken. De culturele sector moet nog altijd de deuren gesloten houden en de lichten gedoofd.

“De culturele sector ligt er, als een van de meest getroffen sectoren in Nederland, beroerd bij”, schrijven de wethouders van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De anderhalvemeterregel heeft volgens hen een stevige impact gehad op de branche. En die is per 1 oktober, als de steun van het Rijk stopt, nog niet verholpen.

Compenseren

“Nog amper bekomen van de eerste klappen van de coronapandemie, wordt de voor hen zo cruciale steun gestopt voordat de bezoekersaantallen weer op het oude niveau zijn. […] Het ontbreekt vrijwel elke instelling aan buffers om de verliezen in ticketverkoop en horecaomzet te kunnen compenseren”, vervolgen de cultuurwethouders.

De gemeenten zijn zelf niet in staat om de steun aan de culturele sector op te vangen. De cultuurwethouders doen daarom opnieuw beroep op het kabinet. “We hebben als steden miljoenen geïnvesteerd in de instandhouding van de sector. Het zou dramatisch zijn als er vlak voor de eindstreep alsnog instellingen omvallen.”