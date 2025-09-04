Dansen op het Huisje, boompje… DANSJE in Utrecht

Het dansfestival Huisje, boompje… DANSJE vindt komende zondag weer plaats op het Berlijnplein in Utrecht. Nadat vorig jaar de eerste editie plaatsvond, zijn er op het gratis festival van dit jaar onder andere nieuwe voorstellingen, workshops, dj’s en (rijdend) theater aanwezig.

Tijdens het festival zijn diverse dansshows te zien, beginnend met een optreden van danser Patrick Karijowidjojo. Vervolgens treedt JOHNNY op, een groep van vijf stuntmannen die een humoristische stuntshow presenteren. Hierna volgen nog optredens van danseressen Faizah Grootens en Cheroney Pelupessy, onderbroken door dansbattles.

Daarnaast is er gedurende het festival de mogelijkheid om bij Dashboard een rijdende theatervoorstelling door DIEHELEDING te bekijken in een bus die door Leidsche Rijn rijdt. Voor wie zelf graag in beweging komt, biedt het festival ook een workshop stage fighting aan. De dag wordt afgesloten door dj’s.

Nieuw danshuis

Het evenement is een samenwerking van dansgezelschappen 155 (eenvijfvijf), SHIFFT en IRC. Deze drie Utrechtse groepen openen in 2028 samen een danshuis op Berlijnplein, en willen dat komende zondag van 16.00 tot 21.00 uur middels het festival vieren.