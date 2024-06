DB’s is van plan om in september een groot openingsfestival te organiseren voor alle Utrechters

DB’s is van plan om in september een openingsfestival voor alle Utrechters te organiseren. Dit is besproken met de gemeente die eerder had aangegeven een tegenprestatie te willen zien voor de inspanningen die geleverd zijn om de verhuizing van dB’s mogelijk te maken.

DB’s moest vanwege nieuwbouwplannen noodgedwongen vertrekken uit het CAB-gebouw. Na lang zoeken werd aan de Vlampijpstraat een nieuwe locatie gevonden. Onder meer de gemeente heeft dB’s op allerlei manieren geholpen bij de verhuizing. “De afgelopen weken heeft de gemeente Utrecht gesproken met dB’s of er […] een tegenprestatie geleverd kan worden voor de inspanningen die de gemeente heeft geleverd om de verhuizing mogelijk te maken”, schrijft het college.

Een van die tegenprestaties is het openingsfestival dat in september moet plaatsvinden. Op dit feest, dat mogelijk gratis toegankelijk is, moeten bands optreden die gelieerd zijn aan dB’s. Daarnaast wil de muzikale broedplaats de extra etage die momenteel in het pand aan de Vlampijpstraat wordt gebouwd verhuren aan partijen met een ‘maatschappelijk belang’. “Op deze wijze biedt dB’s hen een betaalbare werkruimte, waar ze zich beter kunnen ontwikkelen vanwege de broedplaatsfunctie en het netwerk van dB’s.”

DB’s wil ook lagere scholen op bezoek laten komen, om kinderen met popmuziek kennis te laten maken. Daarnaast zijn er plannen om op de Vlampijpstraat studioruimtes aan te beiden bieden voor muziekscholen, muziekopleidingen of zelfstandige muziekdocenten, tegen een lager tarief.

700.000 euro

Naast de gemeente zou ook het consortium Cartesius bijdragen aan de verbouwing van de nieuwe locatie van dB’s. Het consortium had toegezegd 700.000 euro bij te dragen, maar pas zodra dB’s was verhuisd. Het geld was echter eerder nodig, omdat de leveranciers betaald moesten worden, waarop de gemeente besloot het bedrag voor te schieten. Inmiddels is het bedrag terugbetaald door het consortium Cartesius.

DB’s heeft volgens het college een grote maatschappelijk waarde voor Utrecht. Als aanbieder van repetitieruimtes is dB’s volgens de gemeente belangrijk voor beginnende bands en talentontwikkeling voor jonge muzikanten in Utrecht. Ook de andere partijen die zijn meeverhuisd, namelijk Stichting Ruis (verantwoordelijk voor de programmering van dB’s) en Studio Moskou, dragen op verschillende manieren bij aan de stad Utrecht.