De Arm van Joop Wouters geschonken aan Utrecht en sinds zaterdag te zien in het Hogelandsepark

Nadat het jaren in privébezit is geweest, is het kunstwerk De Arm van Joop Wouters geschonken aan de stad Utrecht. Zaterdag onthulde onder meer wethouder Eva Ooster het beeld in het Hogelandsepark.

Er is meer werk van Joop Wouters in Utrecht te vinden. Zo staat bijvoorbeeld op het Albrachthof een granieten zuil van de kunstenaar. Dit werk, dat Het Geheim is genoemd, is gemaakt uit hetzelfde blok Fins graniet als De Arm.

Het beeld De Arm is in 1986 gemaakt en was tot voor kort onderdeel van een privéverzameling. De eigenaren hebben het kunstwerk als geschenk aan de stad aangeboden en wethouder Eva Oosters zei dankbaar te zijn dat het werk aan de stad is geschonken.

Nu is het beeld dus te vinden in het Hogelandsepark nabij de Biltstraat. “Ik vind het een hele grote eer dat ik De Arm vandaag mag onthullen”, aldus Oosters. “Na vandaag kan de hele stad er weer van genieten.”

Zorgvuldig

Joop Wouters (1942), die momenteel in Frankrijk woont en daarom niet bij de onthulling aanwezig was, is een beeldhouwer die voor elk beeld zorgvuldig een steen uitzoekt. Het grootste deel van de steen laat hij onbewerkt. Veel het werk gaat over het menselijk lichaam of onderdelen daarvan. Dat geldt ook voor De Arm.