De favoriete leesplek van: Aífe (7) uit Tuinwijk

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

Tekst en fotografie: Robert Oosterbroek

De favoriete leesplek van… Naam: Aífe Bos

Leeftijd: 7 jaar

Woont in: Tuinwijk

Lievelingsboek: Stip – Ponyhandboek

“Dit is nu mijn lievelingsboek omdat ik erg veel van paarden houd. In dit boek kan ik er alles over lezen. Ik zou ook best wel graag op paardrijles willen, maar ik ben nu nog bezig met zwemles en wil ook nog mijn zwemdiploma’s halen. Ik heb wel uit het Ponyhandboek geleerd dat je een platte hand moet gebruiken als je een pony wat eten geeft, anders kan het dier per ongeluk in je vingers bijten. Laatst heb ik ook nog andere boeken gelezen over Isabella Maan. Dat is een meisje dat naar een gewone school gaat, maar eigenlijk is ze half vampier en half fee. Lezen geeft mij een fijn en veilig gevoel, ik ben blij dat ik het geleerd heb. Ik kom ook vaak in de bibliotheek, de grote in het oude postkantoor. Het is een fijne bibliotheek en ik haal er héél véél boeken.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht voor andere liefhebbers van pony’s en paarden

Meester paardenpoep – Carry Slee

Evi praat met paarden – Nicolle Christiaanse

Het meisje en haar zeven paarden – Hadi Mohammadi

Deze publicatie is een samenwerking met Bibliotheek Utrecht. Alle kinderen t/m 17 jaar in Utrecht kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek, want lezen is leuk en belangrijk. Help ook mee alle kinderen lid te maken en word ambassadeur. Kijk op www.bibliotheekutrecht.nl/wieditleest

