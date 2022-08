De favoriete leesplek van: Hannah (7) uit De Meern

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

De favoriete leesplek van… Naam: Hannah

Leeftijd: 7 jaar

Woont in: De Meern

Lievelingsboek: De geheime operatie, Henriët Koornberg-Spronk en Hester van de Grift

“Elke avond als ik naar bed ga lees ik nog even. Mijn moeder wijst dan naar de klok en zegt tot hoe laat ik mag lezen. Doet ze dat niet, dat lees ik zo de hele avond door. Ik lees graag spannende boeken, maar ze moeten ook niet te spannend zijn want dan krijg ik enge dromen. Mijn favoriete boek is nu De geheime operatie, over vier vrienden die in groep 8 zitten. Ze wonen samen in een straat en zien dat er iets geheimzinnigs gebeurt bij een nieuwe buurvrouw. Daar stoppen steeds busjes in de nacht en stappen mensen in en uit. Ik vind het ook leuk dat ze bij dit verhaal steeds een datum en tijd noemen bovenaan de pagina, als een soort dagboek. Zo kan je het verhaal nog beter volgen. Naast dit soort spannende boeken lees ik ook gewoon de Donald Duck, dat blijft ook altijd leuk.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht die passen bij De geheime operatie

Het geheim van het dierenasiel – Simone Arts

Sleutels – Annemarie Jongbloed

De tovervinger – Roald Dahl

