De favoriete leesplek van: Karim (8) uit Tolsteeg

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

De favoriete leesplek van… Naam: Karim

Leeftijd: 8 jaar

Woont in: Tolsteeg

Lievelingsboek: Combat Handboek Minecraft

“We hadden al een hele tijd geen tent meer gebouwd in de woonkamer, dus het was wel weer tijd om er een te maken. Hier zit ik graag in om te lezen, of om gewoon te spelen. Ik kruip niet elke dag in de tent maar wel meerdere keren per week. Een van mijn lievelingsboeken is het Combat Handboek Minecraft van Stephanie Milton. Dat gaat over het computerspelletje Minecraft en met het boek kan je allemaal nieuwe dingen leren. Veel van mijn vriendjes spelen ook het spel en we hebben het er regelmatig over. Ik houd ook van stripboeken, zoals de Donald Duck. Hij beleeft elk verhaal weer een avontuur. Ik heb ook een stripboek over Minecraft, daar gaan ze ook avonturen beleven. Je kan dan ook wel zeggen dat ik vooral van avonturen houd.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht voor Minecraft-fans:

Dagboek van een krijger – Cube Kid

De mysterieuze griffier – Morgan Winter

Minecraft de strip – Sarah Graley

