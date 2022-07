De favoriete leesplek van: Karim (8) uit Veemarkt

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

Tekst en fotografie: Robert Oosterbroek

De favoriete leesplek van… Naam: Karim Akalai Houlich

Leeftijd: 8 jaar

Woont in: Veemarkt

Lievelingsboek: Dog Man

“Lezen wordt leuk als je het juiste boek weet te kiezen. Je moet niet zomaar een boek pakken, of er een kiezen omdat de titel leuk is. Want voor je het weet heb je het verkeerde boek gekozen. Mijn tip is dat je eerst een boek moet doorbladeren, en weten waar het over gaat. Mijn favoriete boek is Dog Man. Ik zal een klein stukje voorlezen: ‘Help, het is een bom.’ Agent De Ridder en Kees willen de bom onschadelijk maken. ‘Welke draad moet ik doorknippen, de rode of de groene? Grrr. Oké de groene’ Knip. Kaboem. ‘O nee, ik vergat dat honden kleurenblind waren.’ Hier wordt beschreven hoe Dog Man is ontstaan. Door de bom raakten ze gewond en moesten ze naar het ziekenhuis. Daar hebben ze het hoofd van hond Kees op het lichaam van de agent De Ridder gezet, samen werden ze Dog Man. Ik vind dit boek zo leuk omdat de zinnen niet heel lang zijn, en er plaatjes in staan. Het is eigenlijk een soort stripboek, net als de Donald Duck. Ook zit er veel actie en spanning in, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar het allerleukste is de humor. Het liefste lees ik hier op mijn kamer.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht die passen bij Dog Man van Dav Pilkey

De serie Hannes Hunebed van Aaron Reynolds

van Aaron Reynolds De serie Julius Zebra van Gary Northfield

van Gary Northfield En natuurlijk de andere serie van Dav Pilkey: Kapitein Onderbroek

Deze publicatie is een samenwerking met Bibliotheek Utrecht. Alle kinderen t/m 17 jaar in Utrecht kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek, want lezen is leuk en belangrijk. Help ook mee alle kinderen lid te maken en word ambassadeur.

