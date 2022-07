De favoriete leesplek van: Kerem (10) uit Zuilen

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

Tekst en fotografie: Robert Oosterbroek

De favoriete leesplek van… Naam: Kerem Arslan

Leeftijd: 10 jaar

Woont in: Zuilen

Lievelingsboek: My Hero Academia

“Dit is een mangaboek, je leest het van rechts naar links, en niet van links naar rechts. Ik lees dit soort boeken vooral in het Engels omdat er nog niet zo veel vertaald zijn. Engels heb ik geleerd omdat ik al van jongs af aan naar televisie kijk, waar ze ook Engels praten. Zo heb ik ook eerst de televisieserie van My Hero Academia gekeken voordat ik de boeken ging lezen. Via Marktplaats hebben we toen de eerste drie delen gekocht en nu heb ik al twintig delen. In dit mangaboek zit actie, humor en spanning. Een ander mooi boek dat ik heb is Ik ben Vincent en ik ben niet bang van Enne Koens. We waren naar het theaterstuk van het boek geweest en toen sprak ik de schrijfster. Ik heb nu een exemplaar van het boek waar zij ook iets met de hand voor mij in heeft geschreven, en haar handtekening. Lezen is leuk, want je bent er met je hoofd helemaal mee bezig. Je zit er helemaal in, net zoals tijdens het kijken van een film. Ik houd daarom ook erg van strips, omdat er dan al plaatjes bij zijn.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht die passen bij My Hero Academia

Fullmetal alchemist – Arakawa Hiromu

Vampire knight – Matsuri Hino

Death note! serie – Obata Takeshi

