De favoriete leesplek van: Lina (9) uit Rivierenwijk

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

De favoriete leesplek van… Naam: Lina

Leeftijd: 9

Woont in: Rivierenwijk

Lievelingsboek: Rosie en Moussa voor altijd, Michael De Cock & Judith Vanistendael

“Lezen is leuk, omdat je dan van alles kan beleven zoals spannende avonturen. Zo gaan Rosie en Moussa allemaal stoute dingen doen, maar het is soms ook een serieus boek. Rosie denkt bijvoorbeeld dat haar ouders gescheiden zijn, maar haar moeder houdt eigenlijk geheim dat de vader van Rosie in de gevangenis zit. Daar komen Rosie en Moussa achter. Het verhaal gaat ook over vriendschap, is soms spannend maar ook gewoon heel grappig. Bijzonder is ook dat er heel veel tekeningen in het boek staan. Ik ben ook naar de verfilming van het boek geweest en dat was erg leuk, precies zoals ik mij al had voorgesteld bij het lezen van het boek.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht die passen bij Rosie en Moussa voor altijd

Mijn vader woont in het tuinhuis – Jaccques Vriens

Baas van de wereld – Pieter Koolwijk

Avonturen van de dappere ridster – Janneke Schotveld

Deze publicatie is een samenwerking met Bibliotheek Utrecht. Alle kinderen t/m 17 jaar in Utrecht kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek, want lezen is leuk en belangrijk. Help ook mee alle kinderen lid te maken en word ambassadeur. Kijk op www.bibliotheekutrecht.nl/wieditleest

Zelf meedoen aan deze rubriek? Aanmelden kan hier.