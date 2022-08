De favoriete leesplek van: Luce (11) uit Rivierenwijk

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

De favoriete leesplek van… Naam: Luce

Leeftijd: 11 jaar

Woont in: Rivierenwijk

Lievelingsboek: De Eindeling, Katherine Applegate

“Dit boek gaat over de enige overgebleven Dariene, wat een soort hond is. Het verhaal speelt zich af in het koninkrijk Nedarra. Er is daar een heerser en deze gemene heerser wil, de Darienes laten uitsterven. Darienes hebben namelijk de kracht om waarheid van leugens te onderscheiden en hebben een hele zachte pels, daarom worden ze opgejaagd. Deze Dariene gaat met een gezelschap op zoek naar een veilige plek. Het is heel goed geschreven en ik kan mij er heel goed in verplaatsen. Het is een fantasieboek en die vind ik erg leuk om te lezen. Je komt even in een andere wereld terecht. Ik lees dan ook dagelijks en meestal op deze stoel in mijn slaapkamer. Voordat je een boek gaat lezen moet je goed weten wat voor soort verhalen bij je passen. Dat helpt bij het vinden van de juiste boeken, want er zijn echt heel veel verschillende soorten.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht die passen bij De Eindeling

Ember en de ijsdraken – Heather Fawcett

Spookpokken – Jessica Towsend

Woodwalkers: de Metamorfose – Katja Brandis

Deze publicatie is een samenwerking met Bibliotheek Utrecht. Alle kinderen t/m 17 jaar in Utrecht kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek, want lezen is leuk en belangrijk. Help ook mee alle kinderen lid te maken en word ambassadeur. Kijk op www.bibliotheekutrecht.nl/wieditleest

