De favoriete leesplek van: Rokia (7) uit Overvecht

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

Tekst en fotografie: Robert Oosterbroek

De favoriete leesplek van… Naam: Rokia Arbib

Leeftijd: 7 jaar

Woont in: Overvecht

Lievelingsboek: Dolfje Weerwolfje

“Dolfje Weerwolfje gaat over een jongen die heel normaal lijkt, maar elke maand verandert in een weerwolf. Het is een spannend boek, en soms zelfs een beetje eng. Ik lees heel graag op dit bankje, tussen de twee bedden in, op mijn kamer. Maar ik lees ook vaak op school. Aan het einde van de dag mogen we dan nog een kwartiertje lezen. We hebben ook een bibliotheek op school, dan krijg je een kaartje van de juf en kan je daar een boek gaan uitkiezen. Ik lees niet alleen spannende boeken, ik heb ook boeken van Jip en Janneke. Die zijn vooral heel grappig. Ook lees ik al boeken die eigenlijk bedoeld zijn voor kinderen uit groep acht, zoals Dex: Over school en andere ellende. Ik heb altijd veel van lezen gehouden en daarom kan ik ook zulke boeken al lezen.”

Boekentips van Bibliotheek Utrecht die passen bij Dolfje Weerwolfje

De gorgels en het geheim van de gletsjer – Jochem Myjer

Spekkie en Sproet: complot in de trein – Vivian den Hollander

De grote vossenjacht – Justyn Edwards

Deze publicatie is een samenwerking met Bibliotheek Utrecht. Alle kinderen t/m 17 jaar in Utrecht kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek, want lezen is leuk en belangrijk. Help ook mee alle kinderen lid te maken en word ambassadeur. Kijk op www.bibliotheekutrecht.nl/wieditleest

Zelf meedoen aan deze rubriek? Aanmelden kan hier.