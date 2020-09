De genomineerden voor de jaarlijkse Filmprijs van de Stad Utrecht zijn bekend

De genomineerden voor de jaarlijkse Filmprijs van de Stad Utrecht in de debuutcompetitie van het Nederlands Film Festival (NFF) zijn bekend. Het zijn Isis Cabolet voor de korte film Kutleven (De Ontmoeting), Joris Koptod Nioky voor de lange documentaire Portret van een mislukt schrijver, Kevin Osepa voor de korte film Watamula en Festus Toll voor de korte documentaire When You Hear the Divine Call (Teledoc Campus).

De winnaar van deze NFF Debuutcompetitie ontvangt op 1 oktober de filmprijs bestaande uit een bedrag van 7.500,-, een oorkonde en een beeld van kunstenaar Noor Nuyten.

Vernieuwing, durf en avontuur

Een onafhankelijke vakjury koos de vier beste debuutfilms. Met dertien korte films, zes korte documentaires, één lange documentaire en één webserie was de selectie voor de NFF Debuutcompetitie divers. De jury zegt veel waardering te hebben voor de vernieuwing, durf en het avontuur bij de genomineerden. Zij krijgen met deze competitie op het NFF een speciaal podium. Tijdens het festival worden ook alle andere geselecteerde films aan publiek en toekomstige collega’s vertoond.

Prijs van de stad

Met de Filmprijs van de Stad Utrecht ondersteunt de gemeente Utrecht via het NFF nieuwe makers bij het zetten van de eerste stappen in de film- en televisiewereld. De competitie helpt hen ook bij het verbreden van hun netwerk. Zo stimuleert de gemeente talentontwikkeling en vernieuwing op het gebied van de beeldcultuur en geeft zij ruimte aan makers in de filmsector. Voor het beeld dat bij de filmprijs hoort, heeft de gemeente samen met het NFF een beeldende kunstopdracht uitgezet.