De Groate Utreg Kwis komt eraan, hoe goed ken jij Utrecht en haar inwoners?

Het einde van de zomer komt in zicht en dat betekent dat De Groate Utreg Kwis steeds dichterbij komt: een uitgelezen kans om de stad en haar bewoners beter te leren kennen. Want niet alleen de Utrechtse geschiedenis komt aan bod. Er komen ook genoeg vragen voorbij over zaken die kortgeleden, of zelfs nu in het nieuws zijn. Ton van den Berg en Peter Gieling, de initiatiefnemers van De Groate Utreg Kwis, doen een boekje open over het ontstaan van en het idee achter de quiz.

De plannen voor het houden van een quiz voor en over de stad Utrecht ontstonden al een hele poos terug. Het is zo’n anderhalf jaar geleden dat Van den Berg en Gieling samenkomen in café Willem Slok om, zoals wel vaker gebeurt, fanatiek mee te doen aan een quiz. “Zou dat niet leuk zijn om met stadsgenoten te doen?”, dacht Van den Berg destijds. Oude en nieuwe Utrechters kunnen zo meer over de stad te weten komen. Gieling kon zich wel vinden in dat plan, maar wilde er wel iets aan toevoegen: ook de Utrechters, de deelnemers van de Kwis, moesten elkaar beter leren kennen. Want niets is zo verbroederend als in teamverband optreden.

Utrecht 900

Het eerste zaadje was geplant en de mannen gingen aan de slag met hun idee. Een grote quiz voor alle Utrechters, hoe moest die eruit gaan zien? Moeten er misschien 100 mensen mee gaan doen, in plaats van de gebruikelijke 30 die meedoen aan de quiz in de stamkroeg? Of nog meer? Toen gebeurde er iets bijzonders: 900 jaar Utrecht kwam op het pad van de organisatie. De perfecte aanleiding voor een evenement als De Groate Utreg Kwis. Het moesten dan ook niet zomaar 100 of 200 deelnemers worden. Er moesten minstens 900 mensen aan de Kwis gaan meedoen.

Sommigen verklaarden Gieling en Van den Berg voor gek. ‘Dat is toch veel te groot?’ Maar dat lieten de twee zich niet zomaar vertellen. Ze gingen aan de slag met het omvangrijke project. Ze legden nieuwe contacten met organisaties uit Utrecht. De mensen die dan van het project hoorden, zijn al snel enthousiast en bereid om te helpen. Voor Gieling en Van den Berg het wisten, kwam de droom van een stadsbrede quiz tot werkelijkheid.

Net na het einde van de zomer start de competitie, met de eerste voorronde op 24 september. Op 8 en 22 oktober volgen de tweede en derde voorronde en de finale in de avond op 5 november.

Samen winnen

Zo gaat het in z’n werk: Utrechters die zich aanmelden hebben gaan ieder een wijk uit de stad vertegenwoordigen; voor alle wijken komen ten minste 90 mensen uit, in teams van 5 personen uit de wijk. Het is daarbij de bedoeling dat de deelnemende Utrechters elkaar een beetje leren kennen. Mensen die zich alleen of in een tweetal aanmelden, komen daarom bij andere enthousiastelingen in het team die zij waarschijnlijk nog niet kennen. Voor mensen die zich als team aanmelden geldt dan ook het advies: zorg voor diversiteit, doe moeite om meer verschillende mensen te leren kennen.

Samen leren

Uiteraard moeten de deelnemende Utrechters ook het nodige over de stad weten. En let op: er komen zowel over het verre verleden als over het laatste nieuws vragen voorbij. Hoe je daarachter komt? Deelnemers kunnen meedoen aan twee speciale ‘Kwiswandelingen’ van Gilde Utrecht, waarvan een wandeling binnen de singel en een wandeling door een wijk naar keuze. De fanatiekelingen kunnen ook eens kijken naar de al bestaande routes die door Utrecht te volgen zijn. De tentoonstellingen ‘Water! Vriend of Vijand?’ en ‘Utrecht Begint Hier’ in Het Utrechts Archief vormen een goede basis voor de kennis over het Utrecht van toen.

Wil je je kennis over het Utrechtse volk bijspijkeren? Volg dan de lezingen in Bibliotheek Neude van theatermaker Bright O. Richards en natuurlijk de Uteregse kollumschrijver Koos Marsman. En waar je al het laatste nieuws over de stad Utrecht leest, dat hoeven we je niet te vertellen – je hebt ons al gevonden.

Meer informatie over De Groate Utreg Kwis, Kwiswandelingen, lezingen en aanmelden vind je op degroateutregkwis.nl.

DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis.