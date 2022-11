De Groate Utreg Kwis viert met finale 900 jaar Utrecht

Met de finale van de Groate Utreg Kwis op 5 november (vanaf 20.00 uur live op RTV-Utrecht) wordt 900 jaar Utrecht nog één keer gevierd in de vorm van twintig kwisvragen.

Deze manier om ons stadsjie beter te leren kennen is een succesvolle gebleken. Honderden deelnemers deden mee aan de competitie in drie voorrondes en nog eens duizenden volgden de door Koos Marsman gepresenteerde live-uitzendingen op RTV-Utrecht.

Met de insteek dat Utrechters elkaar en de stad beter zouden leren kennen, bracht de kwis 900 jaar Utrecht bij de mensen thuis. Natuurlijk waren er onder de kijkers en deelnemers genoeg opmerkingen dat de kwis soms best moeilijk was, maar kwismaster Koos Marsman pareerde dat op ze Utregs: “Het mag dan ook bes erreges over gaon.”

Dat het ergens over ging wisten de deelnemers en kijkers ook wel. Velen hadden zich in het voortraject verdiept in Utrecht door het lezen van talloze boeken over Utrecht, het deelnemen aan rondleidingen van het Stadsgilde en het volgen van het dagelijkse nieuws via kranten en websites. Het was Utrecht voor en na en volgens Koos Marsman: “Je staot d’r mee op en gao d’r mee naor bed”.

Finale

De Groate Utreg Kwis heeft de belangstelling voor het toen en nu van Utrecht een nieuwe impuls gegeven. In de finale op 5 november bewijzen tien teams – die zichzelf prachtige geuzennamen hebben gegeven zoals De Bierkaai, de Domtorentjes, de Achtelijke Gladiolen en de Dakhaozen – dat het niet alleen interessant maar vooral ook leuk en leerzaam is om je als inwoner van de stad in de historie te verdiepen. Of om met Koos Marsman te eindigen: “Wie ’t verleje ken, begrijp de toekoms…”

De finale in de Bibliotheek Neude op 5 november is voor iedereen vanaf 20.00 uur live te volgen op de televisiezenders en diverse website-streams van RTV-Utrecht. De hoofdprijs ‘De Utregtrofee’ (die met de naam van de winnaar een plek krijgt in Het Utrechts Archief) wordt na afloop uitgereikt aan het winnende team door wethouder Eva Oosters.

