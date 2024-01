De Helling in Utrecht ontving in 2023 recordaantal bezoekers

Evenementenlocatie De Helling in Utrecht breekt voor het tweede jaar op rij het eigen bezoekersrecord met ruim 68.000 bezoekers. Hiermee is het record van het jaar ervoor ‘uit de boeken geblazen’. De locatie bestond in 2023 twintig jaar, en vierde dat met een speciaal programma.

Dat steeds meer mensen De Helling weten te vinden komt volgens directeur Arlette de Jong door een afwisselend en onderscheidend aanbod. “We proberen een diverse groep bezoekers aan te trekken: de onderstroom, in de breedste zin van het woord.” Het hoge bezoekersaantal is volgens De Jong een bevestiging dat dat zijn vruchten afwerpt.

Divers aanbod

In 2023 bood de evenementenlocatie een variatie van concerten en clubnachten aan, welke goed bezocht werden. Onder andere Nederlandse artiesten zoals Wende, Mala en Elephant deden de locatie aan, en waren allemaal uitverkocht. Ook lanceerde De Helling nieuwe initiatieven zoals BreakOut, speciaal gericht op studenten. Al met al zorgde het programma er volgens De Helling voor dat er meer bezoekers dan ooit tevoren langskwamen.

Meerdere culturele instellingen in Utrecht werden in 2023 goed bezocht. Eerder werd al bekend dat musea zoals het Spoorwegmuseum hun bezoekersrecord verbraken, evenals de Domkerk. In de jaren daarvoor hadden bedrijven in de culturele sector het zwaar, vanwege de coronacrisis en aanhangende maatregelen. Nu lijken de bezoekersaantallen voor veel instellingen weer op te krabbelen.