De Historische Vereniging in Vleuten leert inwoners hun omgeving kennen: ‘Elk plekje heeft een verhaal’

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

In de monumentale witte Broederschapshuisjes in het centrum van Vleuten zit de Historische Vereniging. Niet alleen houdt die zich bezig met het bewaren van de historie van Vleuten, maar ook met die van De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. De vereniging werd ooit opgericht door dorpskapper Ad van Zoeren en is inmiddels ruim 900 leden rijker.

“In 2031 hopen we 50 jaar te bestaan”, zegt voorzitter Dimitri Gilissen. “Oprichter Ad is nog steeds actief binnen de vereniging.” Dimitri zit aan de grote tafel in de Broederschapshuisjes. “We hebben een kern van zo’n 70 actieve leden en we hebben een leuk kwartaalblad.” Trots legt hij de laatste editie op tafel, waarin onder meer 80 jaar vrijheid centraal staat.

“We zijn hier nu in ons streekmuseum en kenniscentrum”, vervolgt Dimitri. “Hier staat ons archief en hier kan je ook terecht voor genealogisch onderzoek (stamboomonderzoek, red.). En het gedeelte hiernaast gebruiken we als tentoonstellingsruimte.”

Sinds 1981 bewaren, beschrijven en vertellen de vrijwilligers de geschiedenis van hun omgeving. Wat hen betreft ‘komen daar alleen maar meer verhalen bij’, is te lezen op de site, omdat ook de hedendaagse verhalen onderdeel zijn van hun leven.

Verhalen vertellen

“Elk plekje heeft een verhaal”, zegt Dimitri. “Dingen lijken vanzelfsprekend, maar elke steen en elke straat heeft een verhaal. Onderaan de streep vertel ik graag verhalen, net als veel mensen in onze vereniging. Om te begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn, moet je toch vaak de geschiedenis in. Dat geeft context, inzicht en daar kan je van leren.”

Hij geeft een voorbeeld: waarom ligt Vleuten op deze plek en niet vijf kilometer verderop? “Dat heeft te maken dat we hier in een rivierbedding zaten met hele vruchtbare grond. Onze voorouders vonden dat ook al. De sporen van de Romeinen in ons gebied zijn terug te voeren op de ligging van de noordgrens van het Romeinse Rijk. Dat is ook de reden waarom ze er een fort, een castellum hebben gebouwd. Op de plek van Castellum Hoge Woerd.”

Talent

De vereniging organiseert allerlei evenementen, waar iedereen welkom is. Dat zijn bijvoorbeeld lezingen en fiets- en wandeltochten. Elk evenement heeft een link met de omgeving. Ook maken de vrijwilligers regelmatig tentoonstellingen. Nu staat die in het teken van de Tweede Wereldoorlog. In de vitrines en aan de muren zijn onder meer allerlei voorwerpen en foto’s uit die tijd te zien.

Komende tijd staat er ook van alles op het programma. Zo is er vandaag, op 1 mei, een gratis avond in De Schalm in De Meern. Daar wordt op allerlei manieren stilgestaan bij wat er in Vleuten, De Meern en Haarzuilens in de oorlogsjaren is gebeurd en welke betekenis de vrijheid nu heeft. Dat geldt ook voor de gratis fietstocht op 10 mei.

De vereniging wil inwoners helpen om het verhaal van hun omgeving te leren kennen. De uitdaging is om ook in de toekomst relevant te blijven als historische vereniging, vindt Dimitri. Aan de kennis en energie van de leden ligt het niet, stelt hij. “We hebben onder meer een fantastische redactie, een show-producer die helpt met de evenementen, maar ook een steengoede penningmeester en mensen met ontzettend veel verstand en kennis van geschiedenis. Er zit veel talent in de club.”