De ILFU Verhalenmachine komt deze zomer weer naar Utrecht Foto's: Anna van Kooij

Geen kroket of een blikje frisdrank, maar een gratis verhaal trek je uit deze machine. De Verhalenmachine reist deze zomer weer langs veelbezochte plekken in Utrecht. De tournee is een aanloopje naar het International Literature Festival Utrecht (ILFU), dat eind september in Utrecht losbarst.