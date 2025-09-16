De kleinste pelgrimstocht van Nederland keert terug naar Utrecht

De kleinste pelgrimstocht van Nederland komt op vrijdag 26 september opnieuw naar Utrecht. Theatermaker Marjon Moed en ViaJacobi organiseren dan de derde editie van Camini Utrecht, met niet alleen een wandeltocht maar ook een avondprogramma.

De Camini Utrecht is geïnspireerd op de beroemde Camino – pelgrimspad – naar het Spaanse Santiago de Compostella. Onderweg kunnen deelnemers stempels verzamelen bij kerken langs de route. De tocht start bij het officiële Genootschap van Sint Jacob aan het Janskerkhof en voert wandelaars via de Hooge Kampse Plas, Groenekan en Blauwkapel terug naar de Jacobikerk.

Er zijn twee routes van 16 en 24 kilometer. Na afloop ontmoeten de pelgrims elkaar in de Jacobikerk voor een gezamenlijke maaltijd. Deze kerk vormt een knooppunt van de Camino en is een officiële stempelpost op weg naar Santiago de Compostella in Spanje. In de avond zijn er optredens van verschillende artiesten en kunnen deelnemers in de kerk overnachten.

ViaJacobi organiseert regelmatig gesprekken en activiteiten rondom levensvragen en maatschappelijke thema’s, zoals debatten, boekenclubs, stadswandelingen en festivals.