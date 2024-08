De Neude in Utrecht wordt vrijdag weer omgetoverd tot openluchtbioscoop

Het Louis Hartlooper Complex, Springhaver en Slachtstraat Filmtheater organiseren vrijdag de derde editie van de Open Air Movie Night op de Neude in Utrecht. Dit keer is de film Singin’ In The Rain uit 1952 te zien. Mensen kunnen gratis aanschuiven om de klassieker te bekijken.

De eerste editie van de Open Air Movie Night werd in de zomer van 2022 georganiseerd. Het was een initiatief van Jos Stelling, waarmee hij de opening van zijn Slachtstraat Filmtheater wilde vieren. Destijds draaide de met een Oscar bekroonde documentaire Summer of Soul.

Vorig jaar draaide de Franse film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain op de Neude en dit keer kunnen mensen aanschuiven voor Singin’ In The Rain. “Singin’ In The Rain werd geregisseerd door Stanley Donen en Gene Kelly, die tevens de hoofdrol voor zijn rekening nam. Kelly’s tegenspeler was de negentienjarige Debbie Reynolds die haar debuut maakte in deze kaskraker. De film geldt als een van de beste muziekfilms aller tijden en wordt steevast genoemd als een van de beste films uit de twintigste eeuw”, schrijft de organisatie.

Het programma begint vrijdag om 20.00 uur en de film start een uur later. Iedereen kan gratis plaatsnemen, maar vanwege beperkte zitplaatsen wordt mensen aangeraden een eigen stoeltje, kussen of kleedje mee te nemen.