De Parade anno 2021: minder mensen, meer aandacht en complexiteit

De Parade is dit jaar weer in het Moreelsepark te vinden. Na een onvrijwillige pauze van een jaar is het theaterfestival weer terug in de Utrechtse binnenstad. Nog steeds zitten de coronamaatregelen enigszins in de weg: het festival mag nu wel doorgaan, mits de veilige anderhalve meter afstand gehouden wordt. Parade-artiest Tarik Moree is blij dat hij dit jaar weer op het podium kan staan, maar kijkt ook uit naar de dag waarop de coronamaatregelen in hun totaliteit worden afgeschaft.

Een beetje onwennig aan het begin, maar binnen enkele minuten met het herkenbare enthousiasme lopen gasten van theaterfestival De Parade het Utrechtse terrein op. Door het druilerige weer laten ze zich in ieder geval niet tegenhouden. Het is een uur of vier en de KinderParade loopt op z’n einde. Een aantal kleine kinderen rent de energie voor die middag eruit terwijl de ouders gezellig bij elkaar zitten aan de terrastafeltjes. Nu is er nog vrije toegang, over enkele momenten kom je alleen nog binnen wanneer je een toegangsticket kan laten zien.

Normaal gesproken staat De Parade bekend om het spontane karakter. Je komt aanwaaien, gaat lekker op het terras zitten en laat je verleiden om bij een van de korte theatervoorstellingen plaats te nemen. Misschien nog even in de draaimolen. Dit jaar is het anders. Door de geldende coronamaatregelen ziet het festival er anders uit. ‘Aanwaaien’ is er niet bij. Je reserveert nu een ticket van tevoren, voor een arrangement naar keuze. In het arrangement zitten twee voorstellingen, een drankje en wat te eten. (Je kan dan nog kiezen of je voor een diner gaat of voor borrelhapjes, afhankelijk van het tijdstip van je voorstellingen.)

De zo gebruikelijke chaos, die voor velen hoort bij De Parade, is op deze manier misschien ver te zoeken. Maar daar laat ‘de familie’ van het festival, bestaande uit de theaterartiesten en alle andere werknemers, zich niet door ontmoedigen.

Verwarde man

Een van de theaterartiesten is Tarik Moree. Hij staat nonchalant bij het Circustheater, waar hij vanavond De Voyeur in opvoert. Deze voorstelling, geregisseerd door Daniël ’t Hoen, gaat over een verwarde man. “Tijdens de voorstelling is het niet meteen duidelijk wat er gebeurt, of wat er aan de hand is. Dat gaat de man zich tijdens het spelen van de voorstelling afvragen”, vertelt Tarik, zonder al te veel te verklappen wat er precies in De Voyeur gebeurt. “Hij vraagt zich af waarom hij hier is, met deze mensen – die mensen zijn het publiek. Dat is in zekere zin ook wat je als artiest meemaakt: je krijgt steeds weer andere gezichten voor je en aan het einde van de voorstelling gaan die ook weer weg. Het is maar een heel vluchtig moment waarin je mensen ziet.”

Toch zijn de voorstellingen misschien iets minder vluchtig dan anders. “Mensen komen dit jaar meer voor het theater dan in andere jaren. Dan kwamen ze gewoon langs en bekeken ze op het festival of ze nog naar een voorstelling wilden.” Het verschil tussen dit jaar en andere jaren merk je ook wel als artiest, zegt Moree. “Ik denk dat er dit jaar een veel hogere mate van concentratie is. Mensen gaan hier zitten en zijn klaar voor de voorstelling. Ze hebben alle aandacht voor mij.”

Tarik heeft daar net als veel andere Parade-artiesten ook wel op ingespeeld bij het maken van zijn voorstelling, legt hij uit. “De voorstelling hoeft dit jaar niet zo ‘hapklaar’ en luchtig te zijn als in andere jaren. Het verhaal mocht dit jaar complexer. De regisseur en ik hebben ervoor gekozen om bijvoorbeeld meer filosofische thematiek aan het stuk toe te voegen. Het is daarbij in deze tijd onvermijdelijk dat je publiek een link legt met de coronapandemie. Daar moet je je bewust van zijn bij het maken van een stuk.”

Volle aandacht

“Het is wel vreemd”, zegt Moree, nadat hij even heeft zitten nadenken. “Mensen zijn nu veel meer geconcentreerd op de voorstelling. Het is nu natuurlijk niet zo dat je uit de drukte van het terras in zo’n klein tentje komt, voorstelling, en je bent weer weg. Op die manier vergeet je ook heel snel wat voor theater je gezien hebt. Omdat mensen nu voor de voorstellingen komen, hebben ze de volle aandacht.” Weer is het even stil. “Wat ik nu soms merk, is dat de zaal even moet nadenken over een grapje. Wat ik dan vaak doe, is dat ik aan mezelf ga twijfelen: vinden ze het wel grappig? Dat moet ik natuurlijk niet doen, maar toch…”

‘Ik wil weer op het podium staan!’ Dat gevoel hebben Tarik Moree en zijn collega’s het afgelopen jaar vaak gehad, vertelt hij. “We zijn allemaal ontzettend blij dat we weer kunnen spelen. Maar het is wel anders.” Ja, een tafel reserveren, netjes drankjes bestellen via een QR-code, er zijn minder mensen te gast en aan het werk. Het is inderdaad anders. Maar dat is niet waar Tarik het over heeft. “Die chaos, die normaal op het terrein heerst, die is er dit jaar niet. In andere jaren begon het festival zo rond elf uur. Op dat moment liep iedereen hier op het terrein nog een beetje wakker te worden, of bij te komen van de vorige avond. Dit jaar is het veel rustiger, komt alles pas later op gang. Ik voel me soms wel een beetje ontheemd. Dan vraag ik me bijna af: moet ik niet iets doen, ofzo?” Hoewel het ook op de roemruchte camping van De Parade rustig is, dat ‘familiegevoel’ van De Parade is er in ieder geval nog wel, laat Moree weten. In zijn stem klinkt iets van opluchting.

Middenweg

“Wat ik hoop, is dat De Parade volgend jaar weer even groot als voorheen is – of groter. Ik denk dat de vraag naar theater- en andere festivals steeds groter wordt. Dat er een honger naar cultuur ontstaat. Mensen hebben daar toch behoefte aan”, denkt Tarik hardop. Dan, vastbesloten: “Het aanbod blijft in ieder geval wel groeien. We blijven gewoon doorgaan met theater maken. Ik vind het fijn dat het festival op deze manier door kan gaan binnen de coronamaatregelen, maar het blijft voor mij wel een middenweg.”