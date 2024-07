De Parade strijkt weer neer in Utrecht: Theater, foodtrucks en livemuziek voor iedereen

Het jaarlijks terugkerende theaterfestival de Parade staat weer voor de deur. Het Moreelsepark verandert van 26 juli tot 11 augustus in een culturele hotspot, met meerdere theatertenten, livemuziek en foodtrucks.

Het rondreizende theaterfestival de Parade strijkt van 26 juli tot 11 augustus neer in het Moreelsepark in Utrecht. Dagelijks worden er diverse voorstellingen opgevoerd die ongeveer dertig minuten duren. Er zijn ook foodtrucks, meerdere bars en livemuziek. Voor kinderen is er daarnaast een uitgebreid programma met verschillende workshops en activiteiten.

Naast Utrecht reist het festival ook naar Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Op de Parade spelen ruim tachtig theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen in de theatertenten. De meeste voorstellingen zijn speciaal voor het festival gemaakt en exclusief daar te zien.

Voorstellingen in Utrecht

Een van de voorstellingen in Utrecht is ‘Ik wil wit zijn’ van Femi van Elshuis, waarin zij met storytelling en spoken word onderzoekt wat haar zwart zijn betekent. Een andere voorstelling is ‘Met z’n drieën’ van Tom van Kalmthout, Bart Rijnink en Rory Ronde, waarin het rapfenomeen Ron van Zalmsaus het podium betreedt en de grens opzoekt van klassieke kleinkunst. Daarnaast is ‘Sjostakovitsj en Stalin’ te zien, een verhaal over dictator Stalin die zijn wereldbeeld probeert op te leggen en componist Sjostakovitsj die zijn kunst verdedigt.

Toegang

Iedere voorstelling is op vertoon van een ticket toegankelijk. Daarnaast is aanschaf van een terreinkaart nodig. Dat kan online of bij de kassa op het terrein en kost 9 euro voor iedereen boven de achttien. Kinderen tussen de twaalf en zeventien jaar betalen 3 euro. De toegang is gratis voor kinderen tot en met elf jaar en leden met een We Are Public en Podiumpas. Met een ParadePas van 27.50 euro is het terrein onbeperkt te betreden.

Het programma van het festival vind je hier.