De Vaandeldrager van Rembrandt is straks gratis te zien in Centraal Museum in Utrecht

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt hangt vanaf 2 juni in het Centraal Museum in Utrecht. Het zelfportret werd begin dit jaar met een bijdrage van de Nederlandse Staat gekocht en reist komende periode naar alle twaalf provincies.

De Vaandeldrager werd in 1636 geschilderd. Het werk was eeuwenlang in het bezit van de familie Rothschild, maar op 18 januari van dit jaar ging de Eerste Kamer akkoord met een voorstel om het schilderij te kopen. De Nederlandse Staat betaalde daarvoor 150 miljoen en 25 miljoen werd overgemaakt door de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum.

Om Nederland kennis te laten maken met het schilderij hangt het werk de komende tijd in twaalf musea verspreid over de twaalf provincies. Vanaf 2 juni is het zelfportret te aanschouwen in het Utrechtse Centraal Museum.

Trots

“We zijn trots dat De Vaandeldrager van Rembrandt vanaf 2 juni in het Centraal Museum te zien zal zijn. Wij zijn het tweede museum, en het eerste museum in de Randstad, waar het beroemde zelfportret te bezichtigen is voor publiek”, is te lezen op de website van het museum.

Het werk is in het Centraal Museum onderdeel van de tentoonstelling De gezonde stad, die ook op 2 juni opent. Om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven het schilderij te zien, is de entree op 2 en 6 juni gratis. Tickets zijn hier te reserveren.

