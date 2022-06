De vragen over deelname aan De Groate Utreg Kwis

Al velen (ruim 200 mensen) hebben zich individueel en in tweetallen ingeschreven voor De Groate Utreg Kwis. Die hebben wij in teams van vijf ingedeeld die zich momenteel ‘warmlopen’.

Ondertussen blijven de inschrijvingen gestaag doorgaan, dus we gaan er nog steeds van uit dat in september en oktober 900 belangstellenden aan de quiz deelnemen.

Als organisatie krijgen we veel vragen over de deelname. Hieronder enkele antwoorden zoals over deelname van mensen die buiten Utrecht wonen. JA, je mag je ook inschrijven als je buiten Utrecht woont, er vandaan komt, werkt of gewerkt hebt. Geef dan op het inschrijfformulier de wijk op waar je het laatst woonde of werkt/gewerkt hebt.

Bedrijven

De volgende vraag wordt ook vaak gesteld: kunnen bedrijven, instellingen, verenigingen, clubs etc. met teams meedoen? Ook dat is mogelijk.

Het uitgangspunt van De Groate Utreg Kwis is dat je niet alleen de geschiedenis van de stad Utrecht, maar ook elkaars geschiedenissen leert kennen. Probeer daarom teams samen te stellen met mensen van verschillende afdelingen, met toeleveranciers, of andere clubs. Wees hierin creatief! Benut deze mogelijkheid om anderen te ontmoeten en je netwerk(en) uit te breiden of te verbeteren.

Bondgenoten

Partijen als de gemeente en politie zijn hier met hun ‘bondgenoten’ druk mee bezig en hebben al acht teams aangemeld!

Inmiddels zijn ook de eerste teams gestart met de (gratis) voorbereidingstrajecten. De lezing op 11 juni in en over Bibliotheek Neude werd goed gewaardeerd en ook de wandelingen met Gilde Utrecht zijn leuk en leerzaam, zo lieten de deelnemers weten. Diverse teamleden maken daarnaast afspraken om elkaar te ontmoeten en verder af te stemmen.

Twijfel je nog over je aanmelding of heb je andere vragen? Mail ons gerust en we nemen contact met je op.Dat kan via [email protected].

Meer informatie en aanmelding voor De Groate Utreg Kwis kan via de website.

DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis.