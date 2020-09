De winnaars van de Utrechtse C.C.S. Cronestipendia zijn bekend

Munganyende Hélène Christelle, Annet Schaap en Lisa Weeda ontvangen een C.C.S. Cronestipendium. Dit is een beurs van de gemeente Utrecht voor beloftevolle Utrechtse auteurs. Zij krijgen ieder 3.000 euro om een volgende publicatie mogelijk te maken.

De C.C.S. Crone Stipendia zijn vernoemd naar de Utrechtse prozaschrijver C.C.S. Crone (1914 -1951). De gemeente Utrecht reikt deze stimuleringsprijzen jaarlijks uit in samenwerking met het ILFU. De jury ontving dit jaar 22 inzendingen.

De jury die net als vorig jaar bestond uit Daphne de Heer (oud-directeur van Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam), Fabian Stolk (universitair docent moderne letterkunde aan de Universiteit Utrecht) en Enne Koens (toneel- en jeugdboekenschrijver) heeft lovende woorden voor de drie schrijvers.

Wie?

Het werk van Munganyende Hélène Christelle (1993) deed de jury geregeld denken aan Couperus. De jury zegt verder over haar: “Munganyende Hélène Christelle werkt aan een intrigerende roman die een inkijkje geeft in het alledaagse leven van een Nederlands gezin met een vluchtgeschiedenis in centraal Afrika. De beschrijvingslust spat van de pagina’s.”

Annet Schaap (1965) is schrijfster van haar veelbekroonde debuut Lampje (2017) en van De boom met het oor (2017). Haar teksten behoren volgens de jury tot de beste inzendingen. De jury vindt het bijzonder en razend knap dat haar werk zowel kinderen als volwassenen aanspreekt. “Dat vermogen is zeldzaam in de letteren en wordt te weinig gewaardeerd.”

Lisa Weeda (1989), schrijfster van De benen van Petrovski (2016), noemt de jury een begenadigd schrijver. “Ze schrijft precies, zintuiglijk en meeslepend. De ingezonden fragmenten kenmerken zich door een geheel eigen toon.”

De stipendia worden op 24 september uitgereikt door wethouder Anke Klein tijdens de opening van het ILFU International Literature Festival Utrecht in de tuin van Slot Zuylen.