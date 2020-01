Debat Rutger Bregman en Beatrice de Graaf in Jacobikerk over goedheid van de mens

Rutger Bregman (historicus en journalist) en Beatrice de Graaf (hoogleraar en terrorismedeskundige) gaan in debat in de Jacobikerk. Het thema op 5 februari is de goedheid van de mens. Het evenement is gratis toegankelijk.

Rutger Bregman is bekend van zijn bestseller ‘De meeste mensen deugen’, waarin hij stelt dat de mens van oorsprong is geneigd tot samenwerken. Beatrice de Graaf zoekt in haar boek ‘Heilige strijd’ een antwoord op het geweld dat mensen elkaar aandoen en het verlangen van de mens naar veiligheid.

Het debat wordt geleid door presentatrice Margje Fikse (Dit is de Dag en Langs de Lijn En Omstreken). De Graaf en Bregman gaan met elkaar en met het publiek in debat over de vragen: is de mens van nature een goedaardig wezen of is onze beschaving slechts een dun laagje vernis en schuilt onder dat laagje een egoïstisch en gewelddadig dier? Moet de mens in toom worden gehouden door wetten en regels of gedijt de mens juist beter in vrijheid?

De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage voor de onkosten (richtbedrag 5 euro) wordt gewaardeerd. Kaarten zijn hier te bestellen.