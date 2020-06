Decentraal naar een festival: Utrechters bedenken een nieuw concept

De twee Utrechtse vrienden Bas van Eijk en Richard Wolters hebben een manier bedacht waardoor liefhebbers toch nog de festivalsfeer kunnen beleven. Op 13 juni bieden zij via een livestream een decentraal festival aan. Het programma is overal te volgen.

Bas en Richard zijn werkzaam in de festivalsector en ondervinden de gevolgen van de coronacrisis. Het ene na het andere evenement werd afgelast. Ook hun eigen feestje, dat ze normaal samen met ongeveer 50 vrienden organiseren in de Ardennen, ging niet door. Ze besloten een concept te bedenken waarbij de festivalsfeer weer terug zou komen. Dit is volgens de twee vrienden gelukt, op 13 juni kunnen liefhebbers samen een festival beleven.

Livestream

Het nieuwe format heeft veel aspecten van een ‘ouderwets’ festival: met dansen en artiesten en stages ontdekken. Alleen gaat dit bij het decentrale festival allemaal net wat anders dan vroeger. Via een livestream vanuit verschillende plekken in het land wordt een programma van muziek, kunst en activiteiten aangeboden.

Bezoekers van het festival kunnen een festivalpakket bestellen via de website en krijgen een festivalbandje en andere benodigde spullen thuisgestuurd. Via de livestream wordt een programma aangeboden met muziekoptredens van onder andere Psyko Punkz, Vala Tehranchi en Joep Edhardt. Ook is er ruimte ingelast voor Hobby TV waarbij er geknutseld gaat worden, quarantaine-comedy met Andries Tunru en een optreden van acteur/kunstenaar Louis van der Waal.

Zelf feestje maken

De initiatiefnemers willen het festival interactief maken door bijvoorbeeld chatmogelijkheden te gebruiken. Maar ook elkaar opzoeken behoort tot de mogelijkheden, zo noemt de organisatie de optie om elkaar in parken te ontmoeten en speakers mee te nemen.

“Dit is een mooie manier om te laten zien dat ondanks het evenementenverbod, de bezoeker zelf natuurlijk wel een feestje kan maken.” Richard zegt verder: “Wij geven het platform en de tools om het feestje te bouwen, en we maken razendsnel on- en offline content zodat niemand zich een moment hoeft te vervelen.” Maar, zo wordt erbij gezegd: “Je moet wel zelf de slingers ophangen.”