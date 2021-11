Deel van kunstwerk Smakkelaarsveld gaat naar Park de Watertoren in Overvecht

Het kunstwerk Zeelandschap dat sinds eind jaren ’80 op het Smakkelaarsveld in Utrecht te vinden was, krijgt een nieuwe plek. Drie van de vier elementen van het keramische werk zijn straks te zien in Park de Watertoren in Overvecht.

Het kunstwerk is gemaakt door David van de Kop. Het is ontworpen voor het Smakkelaarsveld dat er destijds anders uitzag dan nu. Volgens de gemeente is gekeken of het werk behouden kon blijven op de plek, maar dat bleek technisch niet mogelijk. De sculpturen zouden in de nieuwe omgeving niet tot hun recht komen.

Er is gezocht naar een nieuwe plek en dat wordt Park de Watertoren. “Park de Watertoren biedt een plek zoals oorspronkelijk door de kunstenaar bedoeld was met zijn kunstwerk: bakens in de ruimte”, is te lezen in een brief aan de raad.

Zeelandschap zou het grootste keramische kunstwerk van Europa zijn. Het bestaat uit vier elementen, waarvan één deel zit vastgemetseld aan de kademuur. Dit element kan niet meeverhuizen en wordt op den duur verwijderd.