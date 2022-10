Deelnemers van De Groate Utreg Kwis struikelen over taalvraag: weet jij wat ‘stukkezakkie’ betekent?

De tweede ronde van De Groate Utreg Kwis, afgelopen zaterdag te zien geweest op RTV-Utrecht, was volgens veel deelnemers ‘pittig’. Veel vragen gingen over historisch Utrecht en zorgde ook voor eye-openers want slechts weinigen wisten dat in Utrecht enkele honderden jaren geleden veel wapens, pistolen vooral, werden gefabriceerd en die verkocht werden over de hele wereld.

Hoewel het dus pittig was, waren er diverse teams die hoge scores haalden, zelfs de volledige tien punten in een van de twee rondes waaruit de kwis bestaat. Waar de meeste teams een punt verloren was weer bij de Utrechtse taalvraag want bijna niemand wist dat het (oude) Utregse woord stukkezakkie staat voor boterhamzakje.

De laatste voorronde is op zaterdag 22 oktober, weer vanaf 16.00 uur op RTV-Utrecht te zien, en het is duidelijk aan de stand dat het nu flink spannend wordt wie er daarna doorgaan naar de grote finale op 5 november om daar te strijden om De Groate Utreg Kwist-trofee. Van elke locatie gaan de beste twee door.

