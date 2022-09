Deinend in de wind de hoogste muurschildering van Utrecht maken

Deinend in de wind is de hangbrug voor de hoogste muurschildering van Utrecht tientallen keren de hoogte in gegaan. Op veertig meter is het uitzicht prachtig, maar last van hoogtevrees moeten de schilders niet hebben. Het kunstwerk is een van grootste openbare kunstwerken van de stad. Hoewel het fenomeen muurschilderingen niet meer uniek is, is dit nieuwst werk aan de Lamérislaan een imposant geval.

Dit is het nieuwste werk van kunstenaar Vincent de Boer uit Utrecht. Hij woont in de buurt en fietste al vele jaren langs de flat. De Boer is bekend geworden door zijn schilderwerk dat voortkomt uit de typografie en kalligrafie; het ambacht om met penseel letters te maken. In de zoektocht naar de perfecte penseelstreek heeft De Boer een eigen schildertechniek ontwikkeld.

De laatste jaren werkt hij veel met een speciaal ontwikkelde tekenmachine. Hierin maakt hij met horizontale penseelstreken patronen op lange stroken papier. De afbeeldingen zijn abstract, maar toch zien veel mensen er ‘iets’ in zoals gepixelde boomwortels, insecten of symbolen. Tijdens het ontwerpproces van deze muurschildering bleef hij bewust weg van al te herkenbare tekens of symbolen om zo de fantasie van de kijker aan te spreken.

Zijn werk op de Lamérisflat is onder meer een reactie op de strakke inrichting van de publieke ruimte: “Alles in de stad is rechtlijnig en efficiënt georganiseerd. Onze samenleving lijkt te denken als een machine: druk op dit knopje, dan krijg je dat. In mijn optiek ontbreekt het in onze publieke ruimte aan ruimte voor fantasie, verhalen, aandacht, organische vormen en nuance.”

Maar wat moeten mensen dan precies zien in het werk? De Boer legt uit: “Dat is heel erg afhankelijk van het eigen referentiekader van de kijker. Ik wil dat juist niet te veel invullen voor ze. Elk abstract schilderij is een reden tot fantaseren, en dat is hier ook het geval. Het zegt juist ook wat over de kijker, wat ze er in zien.” De kunstenaar krijgt in ieder geval een hoop reacties: “Dat is te gek. Gisteren waren we aan het werk en toen waren er twee jongens, die zagen er een binnenkant van een lichaam in. Kinderen hebben sowieso nog veel fantasie. Een andere voorbijganger zag er een mengelmoes van culturen is. Zo is het voor ieder uniek.”

Proces

Speciaal voor dit project is er aan de flat een hangbrug bevestigd die aan stalen kabels langs het gebouw hangt. De Boer wordt bij het realiseren van het kunstwerk bijgestaan door het team van de De Strakke Hand. Dit van origine Utrechtse collectief is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot toonaangevend bedrijf in Nederland op het gebied van grootschalige muurschilderingen met levensgrote reproducties van onder andere Caravaggio, Pyke Koch, Saenredam en schilderingen van beroemde Utrechtse wetenschappers.

De Boer vertelt: “Het is allemaal heel positief verlopen. Het is ook bijzonder om zo iets extreems te maken, want de hoogte is echt een uitdaging. We hebben er weken hard aan gewerkt en we zaten met z’n allen op hoogte in een krappe hangbrug, dan ontstaat er ook echt een eigen cultuur.”

Michiel Meulemans van De Strakke Hand: “We zijn al langer bekend met het werk van Vincent de Boer. Om in zijn herkenbare stijl te schilderen op een dermate groot formaat is een mooie uitdaging voor ons team. Ondanks dat we al meerdere hoge flatgebouwen in Nederland hebben gedaan is dit ons hoogste project tot nu toe. We zijn er trots op om deze schildering samen met Vincent de Boer te mogen realiseren, in de stad waar het voor ons allemaal begon.”

De muurschildering is onderdeel van het project City Canvas dat deze zomer diverse muurschilderingen organiseert in de Domstad. Kunstenaars met Utrechtse ‘roots’ maken in het kader van Utrecht 900 jaar stadsrechten kunstwerken die diverse wijken van meer kleur voorzien. De muurschildering op de Lamérisflat in Tuindorp wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, het Mondriaan Fonds, verzekeraar a.s.r. en het a.s.r. woningfonds.