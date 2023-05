Demonstratieve rave trekt door Utrecht een vraagt aandacht voor ‘onmisbare rafelranden’ van de stad

Met een demonstratieve rave door Utrecht vroegen zo’n 1.300 feestgangers zaterdag aandacht voor de ‘onmisbare rafelranden’ van de stad. De stoet, die naast alle participanten uit meerdere voertuigen met muziek bestond, trok vanaf het Smakkelaarsveld door de binnenstad richting de Catharijnesingel om vervolgens bij het Moreelsepark te eindigen.

In het steeds voller wordende Utrecht moet altijd ruimte blijven voor creatieve ‘rafelranden’ om zo onafhankelijke kunst en cultuur te bevorderen. Met die oproep in gedachten werd zaterdag de demonstratieve rave georganiseerd.

Hoewel er in Utrecht nog steeds rafelranden te vinden zijn, vindt de organisatie dat het bij de gemeente ontbreekt aan een permanente visie op culturele vrijplaatsen. Er is bij het college van B&W en de gemeenteraad wel aandacht voor deze rafelranden. Zo steunde een meerderheid van de politiek in 2020 nog een amendement waarin stond: “Wij willen rafelranden en vrije, niet van bovenaf ingevulde ruimte in de stad behouden en creëren.”

Laagdrempelig

Volgens de initiatiefnemers is het belangrijk dat er in een stad permanent plekken beschikbaar blijven waar kunst en cultuur van onderop kan ontstaan en opgebouwd kan worden. “Kunst en cultuur verbinden mensen. Dat moet zo goedkoop en laagdrempelig mogelijk zijn, en niet vanuit een commerciële basis want dan wordt het duurder en minder toegankelijk. Daardoor komen veel minder mensen weer in aanraking met kunst en cultuur.”

De rave trok veel bekijks van het winkelend publiek en andere mensen die in de stad waren. Er was veel muziek en achter nagenoeg ieder voertuig stond een groep feestgangers te dansen. Het tafereel deed denken aan de twee Unmute Us-portestmarsen die tijdens de coronaperiode door de stad trok.