Demonstratieve rave trekt zaterdag door Utrecht voor ‘onmisbare rafelranden’ van de stad

Ze staan bekend als de rafelranden van de stad: creatieve, veelal zelfvoorzienende ontmoetingsplekken waar mensen de kans krijgen om zichzelf spelenderwijs te ontwikkelen en ontdekken. Zaterdag trekt, voor de tweede keer, een demonstratieve rave door de stad om aandacht te vragen voor dit soort plekken. In opmars naar dit protest brengt DUIC een bezoekje aan de Carwash Gallery, een creatieve broedplaats in de Schepenbuurt die binnenkort zal moeten verkassen.

Tekst: Nina Laurens

De Carwash Gallery, gelegen aan het spoor vlak bij station Zuilen, is moeilijk te missen. Kleurrijke graffiti siert de muren van de voormalige autowasstraat en een van top tot teen versierde schutting aan de zijkant biedt open toegang tot het erf waar zich op elke kubieke centimeter wel een omgebouwd voertuig, zitplek of anderzijds creatief project bevindt.

“Wij hebben hier recent een groot feest gegeven voor Bevrijdingsdag, verklaart bewoonster Merel Zoomers (22), terwijl ze wat overgebleven afval van de tafels haalt. Dat was een succes, maar er is nog wel wat rommel om op te ruimen.”

Toch is er een onmiskenbare samenhang te herkennen: alles op het terrein is gerecycled en heeft een functie, al is het slechts een (re)creatieve functie. Het wordt allemaal gebruikt, sinds het moment dat de wasstraat gekraakt werd door een vriend van Zoomers zo’n drie jaar terug. “Wij konden onze gedeelde interesses en ideeën hier mooi kwijt, de Carwash Gallery is dus ontstaan vanuit onze samenwerking. We wilden dit ‘the most fancy place in Utrecht’ maken”, vertelt Zoomers.

Binnen, waar de voormalige wasstraat zich bevindt, is duidelijk te zien dat het bij de Carwash Gallery draait om transformatie. De horizontale borstels hangen nog op hun plek, en dienen nu onder andere als schommel. “De kinderen die hier komen vinden dat geweldig”, vertelt Zoomers, terwijl ze zelf even ter demonstratie in de schommel klimt.

Er komen allerlei verschillende soorten mensen over de vloer in de galerie. “Soms zijn het mensen die langslopen en spontaan even komen kijken, en dat is een mega divers publiek. Daarnaast heb je mensen die een locatie zoeken voor een evenement, zoals studievereniging Triton laatst voor een inwijding”, stelt Zoomers. “Maar ook de oudere garde heeft hier wel eens een feestavond en met kinderen uit de buurt hebben we leuke projecten gedaan. Het is superleuk om al die mensen te ontmoeten”, vervolgt Zoomers.

Voor een aantal mensen blijft het niet bij een enkel bezoek aan de Carwash Gallery. “Er zijn mensen die hier echt blijven plakken, omdat ze hier een soort verademing vinden. Die denken en voelen ‘oké, hier hoeft even niets’.”

Wonen op het terrein

Voor Zoomers, die vorige zomer afstudeerde als kunstdocent aan de HKU, is de Carwash Gallery naast een onderneming ook een thuishaven. Zij woont samen met een aantal andere eigenzinnige geesten op het erf, waar een aantal campers en trailers zijn omgebouwd tot comfortabele stulpjes.

“Ik voel me hier altijd heel rijk en luxe. We hebben meer dan genoeg voorzieningen”, vertelt Zoomers. “Ons eten verkrijgen we vooral door dumpster diving, waardoor we altijd veel verse groenten en fruit hebben. We zijn ook op plekken waar ze hun laatste brood en dergelijke weggooien, dan kunnen we daar wat ophalen en dat delen we vervolgens met elkaar.”

Problemen die de basisvoorzieningen hinderen, zoals een lekkage in het dak, worden ook middels samenwerking opgelost. “Het dak was heel lang niet dicht, dat hebben we talloze keren geprobeerd te repareren met ducttape. We zijn er echt veel te lang mee bezig geweest. Maar sinds het team wat meer uitgebreid is, kunnen zulke lasten ook wat beter worden opgevangen. En toen hebben we het heel mooi gerepareerd”, aldus Zoomers.

Naast de gedeelde warme en verse maaltijden waar de bewoners zichzelf in voorzien, is het terrein uitgerust met stromend water en stroom. In de voormalige wasstraat is een toilet en een keuken met alles erop en eraan, en buiten hebben de bewoners er zelf nog een aantal toiletten bij gebouwd. “We komen dus niets tekort”, zegt Zoomers. “Met het eten vanuit dumpster diving, geld vanuit projecten die we doen met kunstenaars en andere banen die mensen hebben, komen wij heel goed rond”, vervolgt ze.

Toch een onzekere toekomst

Ondanks de volledig functionerende aard van de creatieve vrijplaats en de gemeenschap die er woont om het te overzien, is er nog altijd weinig bestaanszekerheid voor plekken als deze. Na drie jaar gaat de oorspronkelijke eigenaar van het terrein de grond verhuren aan een nieuw bedrijf, die er een nieuwe wasstraat op zal bouwen. Op 14 mei worden alle bewoners geacht te zijn vertrokken.

Voor Zoomers en haar deelgenoten is dit natuurlijk een tegenslag, toch heeft ze er wel begrip voor. “Deze grond is altijd van iemand geweest, en we zijn heel dankbaar dat we die hebben mogen gebruiken. De eigenaren zijn super lief en zijn hier ook een aantal keer langs geweest, daar hebben wij dus gelukkig nooit problemen mee gehad.”

Echter laat de gemeenschap die zich rondom de Carwash Gallery heeft verzameld zich niet zomaar uit het veld slaan. “We willen een nieuwe plek vinden, ook omdat we vanuit mensen echt het belang voelen voor een toegankelijke, laagdrempelige plek als dit. Ik heb talloze gesprekken gevoerd met mensen die hier komen, die allemaal beamen dat het Utrecht zoveel mooier maakt.”

Het is geen makkelijke onderneming om die verhuizing in gang te zetten. Zoomers doet dan ook een oproep aan de gemeente: “Het zou heel fijn zijn als het vanuit een gesprek met de gemeente zou kunnen, zodat ze daarin ook erkenning geven voor het belang van deze plek. En dat ze ons willen horen, dat we samen kunnen werken, want ik denk dat wij iets doen wat de gemeente juist super graag wil zien.”

“Wellicht ligt het net een beetje te veel aan de rafelrand voor de gemeente om te zeggen dat ze er volledig achter staan. Ik ben nog altijd zoekende naar iemand die met ons het gesprek aan wil gaan, laat ons aantonen hoe groot de kracht is van samenwerken.”

Rave voor de Rafelranden

De Carwash Gallery sluit zich aan bij het protest Rave voor de Rafelranden aanstaande zaterdag, waar zij zich hard zullen maken voor het behoud van creatieve gemeenschappen. Vorige keer kwamen er zo’n 1300 mensen op af die als dansend door de stad trokken. Hoewel er in Utrecht nog steeds rafelranden te vinden zijn, vindt de organisatie dat het bij de gemeente ontbreekt aan een permanente visie op culturele vrijplaatsen. Volgens de initiatiefnemers is het belangrijk dat er in een stad permanent plekken beschikbaar blijven waar kunst en cultuur van onderop kan ontstaan en opgebouwd kan worden.

De Rave voor de Rafelranden begint zaterdag om 13.30 uur in het Wilhelminapark. De deelnemers gaan vervolgens via de Maliesingel, Ledig Erf, Vredenburg en Neude naar het Lucasbolwerk. Daar zijn vervolgens nog optredens en toespraken. Om 19.00 uur eindigt het programma. De gemeente waarschuwt dat de optocht voor enige verkeershinder kan zorgen. Het busvervoer wordt zaterdagmiddag omgeleid.